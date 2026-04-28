Enhetschef till Kvinnoboendet Elsa och Beroendecenter Trozelli
Vill du leda verksamheter som arbetar med skadligt bruk och beroende? I så fall, sök tjänsten som enhetschef hos oss!
Vilka är vi?
Socialkontoret är en dynamisk och engagerad organisation som vill skapa trygghet och god social service för de vi är till för i Norrköping. Vi arbetar med stöd och hjälp till både barn, ungdomar och vuxna som är särskilt utsatta eller i olika svårigheter.
Inom vårt uppdrag ingår myndighetsutövning, utförande av beslutade insatser, uppsökande samt förebyggande verksamhet. Vår vardag präglas av samverkan, engagemang och ett starkt fokus på att möta människors behov med hög kvalité.
Tillsammans är vi drygt 1 800 anställda, varav ca 75 av dessa arbetar som chefer
Nu söker vi en enhetschef till Kvinnoboendet Elsa och Beroendecenter Trozelli.
Elsa är ett skyddat boende för kvinnor som har en beroendeproblematik och ofta är våldsutsatta. Elsa är en del av Socialkontoret och har fokus på att stödja kvinnor med mål som boendelösning, minskat missbruk, minskad våldsutsatthet, ökad självständighet samt förbättrad fysisk och psykisk hälsa.
På Elsa erbjuder vi både boendeplatser som är långsiktiga samt kortsiktigt akuta jourplatser. Vi erbjuder de boende kvinnorna skydd, stöd och motivation. På Elsa är vårt fokus att skapa förutsättningar för kvinnorna att lyckas på hemmaplan och vi arbetar med kreativa lösningar som bygger på den enskilda kvinnans behov.
På Beroendecenter Trozelli stöttar vi individer att utveckla en nykter, drogfri och spelfri livsstil. Vår målgrupp är personer över 18 år som har problem med alkohol, droger och/eller spel om pengar. Vi erbjuder även stöd till barn från 4 år, ungdomar samt unga vuxna upp till 25 år som har en anhörig med ovanstående problematik. Individerna erbjuds både individuellt stöd samt gruppbehandling. Vi utgår från nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.
Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamheten, du har personal- och ekonomiansvar. Du ansvarar för att leda, genomföra och följa upp verksamheten samt driva utveckling och förbättringsarbete utifrån politiska uppdrag och mål. Du är till stor del operativ och kommer vara nära verksamheten.
Du leder en grupp om ca 20 medarbetare uppdelade på Kvinnoboendet Elsa och Beroendecenter Trozelli, som i huvudsak består av socionomer, beteendevetare och socialpedagoger och där du är en viktig del i deras dagliga arbete.
Här verkar du för att skapa förutsättningar, stöd och engagemang hos dina medarbetare. Detta för att dom i sin tur på bästa sätt ska kunna stödja de vi är till för i vårt uppdrag. Till din hjälp har du två gruppledare med stor kunskap som underlättar arbetet både för dig som chef och dina medarbetare.
Verksamheten utvecklar du tillsammans med de personer som behöver vårt stöd samt med dina medarbetare. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga enhetschefer inom verksamhetsområdet, där det finns goda möjligheter att utbyta erfarenheter sinsemellan.
Det är du som har ansvar för att verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelad budget och tar stort ansvar för den ekonomiska uppföljningen.
När du arbetar som enhetschef i Norrköpings kommun kommer du gå en chefsintroduktion och även ta del av kommunens ledarutvecklingsprogram. För att ge dig som chef så bra förutsättningar som möjligt finns ett antal utbildningar till stöd för dig i ditt ledarskap, där vi värnar om att du ska ha rätt förutsättningar i ditt arbete.
Vem är du?
Vi söker nu dig som har en relevant högskoleexamen med inriktning beteendevetenskap, sociologi, arbetsterapeut, pedagogik eller annan av arbetsgivaren bedömd likvärdig utbildning.
Du har tidigare erfarenhet av ledande befattning, gärna inom missbruks- och beroendeproblematik, samsjuklighet samt våldsutsatthet.
Vidare har du goda kunskaper om de lagar och regler som styr verksamheten, i synnerhet gällande socialtjänstlagen.
Du har förmåga att se till helheten med verksamhetens uppdrag i fokus vilket genomsyras i dina mål, prioriteringar och arbetssätt. Du är en person med god förmåga att ta initiativ och besitter stor öppenhet för förändring. När det kommer till beslutsfattande agerar du lugnt och tryggt och hanterar tidspress med omdöme.
Syftet att bidra till välfärd och samhällsnytta är alltid vägledande för ditt ledarskap, och du utgår från verksamhetens bästa i alla dina beslut. Som ledare tillämpar du tillitsbaserat ledarskap och har tillit till att de du leder har kunskap, omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på bästa sätt utan detaljstyrning.
Ditt viktigaste uppdrag är att skapa förutsättningar utifrån behoven i mötet mellan medarbetare och de vi finns till för.
Något som utmärker dig är hur du effektivt samarbetar med andra samt är en god kommunikatör som ser vikten av att bygga goda relationer och som skapar förtroende i dina kontakter med brukare, anhöriga, medarbetare och kollegor. Du identifierar möjligheter i förändring, och anpassar dig smidigt till förändrade omständigheter. Du kommunicerar väl på svenska i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: Vi gör urval löpande men vi vill ha din ansökan senast den 31 maj
Kontakt: Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Katarina Nyqvist, HR-konsult, 011-15 30 10 eller Frida Karlsson, verksamhetschef 011-15 78 18
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
https://norrkoping.se/
601 81 NORRKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
