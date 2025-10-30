Enhetschef till kund i Helsingborg
Bemannia AB (Publ.) / Administratörsjobb / Helsingborg Visa alla administratörsjobb i Helsingborg
2025-10-30
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Helsingborg
, Bjuv
, Landskrona
, Ängelholm
, Klippan
eller i hela Sverige
Har du minst sju års arbetslivserfarenhet som chef samt vill arbeta både strategisk och operativt? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Vi söker en enhetschef för uppdrag hos vår kund i Helsingborg som är verksam inom den kommunala sektorn. Uppdraget startar preliminärt vid månadsskiftet januari/februari och pågår cirka 13-15 månader. Tjänstgöringsgraden är 100% och du arbetar vid kundens kontor i Helsingborg. Dina arbetsuppgifter I rollen får du ansvar för enhetens ekonomi, medarbetare och arbetsmiljöansvar, samtidigt som du säkerställer att enheterna når uppsatta mål och bidrar till förvaltningens förflyttningar samt prioriterade områden. Du ansvarar för att optimera kundnytta, underhållsbehov och miljöpåverkan på ett innovativt och affärsmässigt sätt. Du bidrar till att samarbetet med övriga enheter på avdelningen samt förvaltningen optimeras och du förväntas ta en aktiv del i avdelningens ledningsgrupp. Du har en viktig roll i att säkerställa rutiner och att vi nyttjar kundens verksamhetssystem smart för att uppnå framgång. Som ledare arbetar du för att stötta medarbetare genom dagliga dialoger, skapa rutiner och ibland delta i operativa möten som en stöttande part. Du deltar i diverse stadsövergripande samarbeten för att på en mer strategisk nivå skapa förflyttningar i till exempel återbruk, beredskap och säkerhetsfrågor. Publiceringsdatum2025-10-30Kvalifikationer
Relevant eftergymnasial utbildning på högskole-/universitetsnivå eller yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Minst sju års arbetslivserfarenhet som chef samt kunskap och förmåga inom styrning, ledning och organisation
Flytande kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap och har en god förmåga att samverka och bygga förtroendefulla relationer. Du är lyhörd, tydlig, kommunikativ samt har en förmåga att se helhetsperspektiv och skapa delaktighet.
Meriterande
Erfarenhet från arbete inom kommunal/ regional/ statlig sektor
Erfarenhet från fastighetsbranschen
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 7 november 2025.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Jan Snellman jan.snellman@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 194 50 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://www.bemannia.se Arbetsplats
Bemannia Kontakt
Jan Snellman jan.snellman@bemannia.se +46721945000 Jobbnummer
9582347