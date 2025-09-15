Enhetschef till Kulturskolan
Som en av tre enhetschefer leder du verksamheten in i framtiden utifrån uppdragen ämnesverksamhet på fritiden, öppen verksamhet och samverkan med andra skolformer.
Du arbetar i ett nära samarbete i Kulturskolans ledningsgrupp, tillsammans med två andra enhetschefer utgör ni ett team som leder och driver Kulturskolans arbete framåt. Tillsammans har ni också ett nära samarbete med bibliotekets enhetschefer i vårt kreativa mellanrum under verksamhetschefen för Kulturskola och bibliotek. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs i centrala lokaler i Kulturkvarteret i Örebro men också runt om i kommunens tätorter.
Som enhetschef hos oss har du personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Du driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål. I rollen ingår att leda, stödja och kompetensutveckla dina medarbetare. Du arbetar utifrån en helhetssyn och fattar självständiga beslut inom verksamhetsområdet. Du förväntas ansvara för kontinuerlig omvärldsbevakning inom området och samverkar med fackliga organisationer och andra interna och externa parter. Självklart ingår även att utveckla verksamheten mot ständig kvalitetsförbättring med medborgarna i fokus.
Exempel på arbetsuppgifter:
• ansvar för delar av kulturskolans verksamhet inom frivillig verksamhet och samverkan med andra skolformer. Särskilda ansvarsområden kan anpassas utifrån din kompetens.
• personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar
• driva, utveckla och följa upp verksamheten mot uppsatta mål
• leda, stödja och kompetensutveckla medarbetare
• omvärldsbevaka inom området
Om arbetsplatsen
Kulturskolan är en del av Kulturkvarteret i Örebro och har verksamhet i hela Örebro kommun. Uppdraget består av ämneskurser för barn och unga 4-19 år, samverkan med förskola/skola och ett brett uppsökande uppdrag i samverkan med civilsamhälle och andra aktörer. Kulturskolan har cirka 85 lärare, tre enhetschefer och administration. Bibliotek och kulturskola är ett verksamhetsområde under Kulturnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
Som ledare har du god samarbetsförmåga och är kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Som person är du trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse.
• högskoleexamen
Meriterande:
• högskoleutbildning med konstnärlig inriktning eller lärarexamen
• chefserfarenhet från Kulturskola
• utbildning eller professionell erfarenhet av konstnärlig verksamhetTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 1 december alternativt enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Som en del i urvalsprocessen kan vi komma att tillämpa tester.
