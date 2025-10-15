Enhetschef till Korttidsenheten, vikariat
I Härnösand finns tid för upplevelser tillsammans.Nu söker vi en vikarierande enhetschef till Korttidsenheten.
Särskilda boenden är utförarenheter som verkställer insatser på uppdrag av biståndsenheten. Målet för verksamheten är att personer som bor där ska få sina behov tillgodosedd och uppnå ett värdigt liv med välbefinnande utifrån Socialtjänstlagen. I Härnösands kommun finns idag åtta särskilda boenden såväl i centrala Härnösand som i våra ytterområden. Där bor äldre med omvårdnadsbehov samt personer med demenssjukdom.Publiceringsdatum2025-10-15Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef hos oss kommer du vara med och skapa värde för medborgarna genom att leda och utveckla ansvarsområdet mot uppsatta mål. Du kommer i din roll vara ansvarig för att, utifrån uppsatta mål, driva en välskött enhet samt ansvara för att kvalitativa och ekonomiska resultat är i balans. Du följer politiskt uppsatta mål och beslut samt arbetar för att bevara existerande brukarnöjdhet. Du leder personalen i uppdrag, mål och arbetssätt. Du skapar delaktighet och är ansvarig för att enheten är en attraktiv arbetsplats där du motiverar och engagerar dina medarbetare, och får alla att arbeta mot gemensamma mål med brukaren i fokus. Detta genom att vara en tillgänglig, tydlig och närvarande chef. Sammanfattningsvis har du ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som tar ansvar för din uppgift och har förmågan att ta initiativ och uppnå resultat. I arbetet som enhetschef hos oss är det viktigt att vara uthållig, vilket för oss innebär att ha förmågan att kunna arbeta på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda. Vidare vill vi att du är trygg med att fatta beslut, även under svåra omständigheter. Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• Högskole- eller universitetsexamen som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget.
• Kunskap och erfarenhet av ledning inom äldreomsorgen
• Erfarenhet av arbetsledning, bemanningsplanering, rekrytering, schemaläggning samt arbetsmiljöarbete.
• Goda kunskaper i det svenska språket, i tal och skrift.
• Körkort B.
Om anställningen
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, med start omgående och fyra månader framåt- med möjlighet till förlägning
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Du kan därför bli kontaktad före sista ansökningsdag.
Individuell lönesättning tillämpas.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling.
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis.
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation.
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning.
Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Ersättning
