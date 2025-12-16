Enhetschef till Kompetenscenter
Karlstads kommun / Sjukvårdschefsjobb / Karlstad Visa alla sjukvårdschefsjobb i Karlstad
2025-12-16
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-16Beskrivning
Vill du vara med och utveckla framtidens bemanning och kompetensförsörjning inom vård och omsorg? Är du en engagerad ledare med erfarenhet av HR-frågor och offentlig verksamhet? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker dig som drivs av verksamhetsutveckling, engagemang och att leda andra.
Att vara enhetschef på Kompetenscenter innebär att du ansvarar för en grupp tillsvidareanställd poolpersonal samt timvikarier i vård- och omsorgsförvaltningen.
Kompetenscenter är en del av HR inom Vård- och omsorgsförvaltningen och arbetar med rekrytering, schemaläggning, bemanning, utbildning och stöd från vårt kognitionsteam. Vi är en central stödfunktion för vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst och funktionsstöd.Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för att planera, leda och utveckla bemanningsarbete på vård- och omsorgsförvaltningen. Du bidrar även till att verksamheter får rätt kompetens på rätt plats och tid. Genom ett kommunikativt och närvarande ledarskap skapar du förutsättningar för dina medarbetare att vara delaktiga, ta ansvar och känna arbetsglädje.
I ditt uppdrag ingår ansvar för:
- personalledning och arbetsmiljö
- ekonomi
- bemanning och kompetensförsörjning
- uppföljning, planering och arbetsprocesser
- kvalitetssäkring i bemanningsprocesser
Du samverkar kontinuerligt med kollegor på Kompetenscenter, chefer inom vård- och omsorgsverksamheterna och andra stödfunktioner på förvaltningen. Du blir en del av avdelningens ledningsteam där vi tillsammans utvecklar arbetssätt och skapar förutsättningar för en hållbar bemanning. Vi utgår från ett gemensamt kontor centralt i Karlstad.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- relevant högskoleutbildning, gärna med inriktning mot HR, personal- och arbetsliv eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- erfarenhet av att arbeta som chef
- gärna erfarenhet av bemanning, rekrytering, personalplanering eller HR-processer
- gärna erfarenhet från offentlig verksamhet och dess regelverk
- god kommunikativ förmåga i tal och skrift och trivs med att arbeta i nära samverkan med andra verksamheter, fackliga parter och kollegor
- strukturerat arbetssätt och förmåga att prioritera
- utövar ditt ledarskap i linje med förvaltningens värdegrund och bidrar till en öppen, hållbar och utvecklingsinriktad arbetsmiljö
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i mötet med andra och ditt sätt att leda.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du en utvecklande och varierad roll där du blir en central del av kommunens arbete med att säkra kompetens och kvalitet för medborgarna. I din roll som enhetschef har du även stöd av funktioner som administratör, ekonom och HR-specialist. Du blir en del av en engagerad avdelning där samarbete, innovation och förbättringsarbete står i fokus.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen, HR-stab, Kompetenscenter Kontakt
Maria Wennerström, maria.wennerstrom@karlstad.se 054-5405602 Jobbnummer
9648044