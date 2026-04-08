Enhetschef till Kommunikationsavdelningen
Luleå tekniska universitet - Platsbanken / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-04-08
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå tekniska universitet - Platsbanken i Luleå
Är du en duktig kommunikatör och ledare med god förståelse för akademisk miljö? Vill du arbeta nära kärnverksamheten och bidra till stark kommunikation? Då kan du vara vår nya enhetschef vid Kommunikationsavdelningen där du bildar team med avdelningschef och övriga enhetschefer.
Kommunikationsavdelningen ansvarar för universitetets interna och externa kommunikation, marknadsföring och varumärkesbyggande. I avdelningens uppdrag ingår bland annat grafisk profil, forsknings- och utbildningskommunikation, pressfrågor samt utveckling och förvaltning av kanaler som webb och sociala medier.
Avdelningen planerar och genomför även större evenemang, såsom Akademisk högtid, avslutningsceremonier, Almedalen, Öppet hus, utbildningsmässor och arrangemang i Vetenskapens hus, samt driver universitetets övergripande brandingkampanjer. Därutöver ger avdelningen kommunikationsstöd till universitetets ledning, institutioner och verksamhetsstöd.
Om rollen
Som enhetschef ansvarar du för ca 9 medarbetare som främst arbetar med forsknings- och internkommunikation. Du har personalansvar för enhetens medarbetare. Det innebär bland annat att du håller medarbetar- och lönesamtal, ansvarar för arbetsmiljö och rehabilitering samt hanterar ekonomi och attest av fakturor inom givna ramar.
Merparten av arbetets leveranser sker i gemensamma processer som involverar medarbetare från hela kommunikationsavdelningen, liksom institutioner och andra delar av universitetet. Du och dina medarbetare arbetar därför i nära samverkan med andra i processer där ansvar, planering och genomförande delas.
I rollen behöver du bidra till att skapa struktur, tydlighet och framdrift i dessa gemensamma processer samt säkerställa att enhetens kompetens tas tillvara i helheten. Du leder din enhet, men verkar i ett större sammanhang där samarbete och helhetsperspektiv är avgörande.
Arbetet sker i nära samverkan med universitetsledning, institutionsledning och forskare, där du och dina medarbetare är ett kvalificerat stöd till nyckelpersoner inom universitetet.
Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och samarbetar nära avdelningschef och enhetschefer. Tillsammans ansvarar ni för en sammanhållen och effektiv kommunikation för hela universitetet.
I rollen ingår också att bidra till utveckling av universitetets digitala kanaler, webbstruktur och interna kommunikationsflöden, samt att följa och omsätta trender inom exempelvis AI och digital kommunikation.
Arbetsuppgifter i urval
Leda, stödja och utveckla medarbetare och team
Samordna och utveckla arbetet med forsknings- och internkommunikation
Bidra till och driva arbete i gemensamma kommunikationsprocesser över enhetsgränser
Säkerställa ett nära och professionellt stöd till institutioner och ledning
Driva utveckling av internkommunikation och medarbetarwebb
Bidra till utveckling av universitetets webb och digitala struktur
Samverka med övriga enheter och externa leverantörerPubliceringsdatum2026-04-08Kvalifikationer
Vi söker dig som har god förståelse för kommunikationens roll i en akademisk verksamhet och som vill ta ett ledaransvar i en samverkande organisation.
Du har:
Akademisk examen
God erfarenhet av forskningskommunikation och internkommunikation
God erfarenhet av CMS och digitala kommunikationskanaler såsom verktyg för e-postutskick samt vana av att använda AI i kommunikationsarbete
God förståelse för akademins förutsättningar, arbetssätt och beslutsvägar samt vana att arbeta nära universitetsledning
Erfarenhet av att leda andra, exempelvis som chef, projektledare eller i en samordnande roll
Du har god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du:
Samarbetsinriktad och med resultatfokus
Trygg i att arbeta i sammanhang där ansvar delas och beslut fattas gemensamt
Strukturerad och har god förmåga att prioritera
Lyhörd mot akademins behov, nyfiken och utvecklingsinriktad
Du bidrar aktivt till samarbete och helhetsperspektiv inom universitetet.
Omfattning och ort
Vi söker en enhetschef för kommunikationsavdelningen för tillsvidareanställning på heltid med placering i Luleå. Provanställning kan eventuellt tillämpas.
Ytterligare information
Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta: Mia Oldenburg, avdelningschef kommunikation, 0920-49 1757, mailto:mia.oldenburg@ltu.se
Fackliga företrädare:
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 mailto:diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 mailto:marika.vesterberg@ltu.se Så ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 29 april, 2026
Referensnummer: 2827-2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120232". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841), https://jobtip.com
. (visa karta
)
971 87 LULEÅ Arbetsplats
Luleå tekniska universitet - Platsbanken Kontakt
Mia Oldenburg mia.oldenburg@ltu.se Jobbnummer
9843253