Enhetschef till kommunal primärvård
Kalmar Kommun, Omsorgsförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Kalmar Visa alla sjukvårdschefsjobb i Kalmar
2026-06-30
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Vill du leda och utveckla framtidens kommunala primärvård i Kalmar?
I Kalmar kommun står vi inför en spännande utvecklingsresa där kommunal primärvård har en central roll i att skapa en trygg, nära och personcentrerad vård för våra invånare. Nu söker vi en erfaren och engagerad enhetschef som vill vara med och forma framtidens vård tillsammans med kompetenta medarbetare och ledarkollegor.
Om uppdraget
Som enhetschef ansvarar du för två sjukskötersketeam inom kommunal primärvård. Det ena teamet arbetar mot verksamheter inom LSS och socialpsykiatrin, och det andra ansvarar för kommunal primärvård i ordinärt boende och på vård- och omsorgsboenden.
I verksamheten arbetar sjuksköterskor i tvärprofessionella team tillsammans med arbetsterapeuter, fysioterapeuter, biståndshandläggare/socialsekreterare, rehabassistenter, enhetschefer och vårdpersonal nära patienten. Samverkan är en naturlig och viktig del av uppdraget, både inom kommunen och med externa aktörer.
Det här är ett uppdrag för dig som vill kombinera ett nära och verksamhetsnära ledarskap med strategiskt utvecklingsarbete. Du har det övergripande ansvaret för verksamhet, medarbetare, ekonomi och resultat och skapar förutsättningar för en verksamhet som präglas av kvalitet, patientsäkerhet och kontinuerlig utveckling. Genom ditt engagerade ledarskap arbetar du med processorienterad utveckling av verksamheten och följer tillsammans med dina medarbetare och kollegor upp resultat utifrån verksamhetsområdets uppdrag och mål. Du stimulerar, engagerar och motiverar dina medarbetare genom att vara ett gott föredöme, ge stöd samt uppmuntra till delaktighet och kreativitet.
Ett ledaruppdrag med stort inflytande
Du ingår i kommunal primärvårds ledningsgrupp och bidrar aktivt till verksamhetens övergripande styrning och utveckling. Du arbetar särskilt nära den chef som ansvarar för arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter riktade mot LSS och socialpsykiatrin men även nära de tre chefer som ansvarar för de andra sjukskötersketeamen inom Kommunal primärvård. Tillsammans utvecklar ni gemensamma arbetssätt, stärker samverkan och driver förändringsarbete för att möta framtidens behov.
Vi söker dig som trivs i en miljö där du får tänka långsiktigt, omsätta idéer till resultat och samtidigt vara en närvarande ledare i vardagen. Genom ditt ledarskap skapar du engagemang, delaktighet och goda förutsättningar för medarbetare att utvecklas och lyckas tillsammans.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet från arbete inom hälso- och sjukvård och som har en god förståelse för verksamhetens uppdrag, ansvar och komplexitet.
Du är legitimerad sjuksköterska eller har annan utbildning på högskolenivå som arbetsgivaren bedömer lämplig för arbetet. Du har tidigare chefserfarenhet med ansvar för personal, ekonomi och verksamhetsutveckling. Du är en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang, delaktighet och goda relationer, samtidigt som du har förmåga att fatta beslut, leda förändringsarbete och hålla fokus på verksamhetens mål och uppföljning av dessa.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, kommunikativ och ha förmåga att se både detaljer och helhet. Du trivs i samarbete med andra och har ett genuint intresse för att utveckla människor, verksamhet och arbetssätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav.
Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande ledaruppdrag i en samhällsviktig verksamhet där du, tillsammans med engagerade kollegor, får möjlighet att göra verklig skillnad för både medarbetare och invånare.
För att kunna komma i fråga för en anställning inom omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Välkommen med din ansökan till en roll där ditt ledarskap bidrar till framtidens kommunala primärvård. Vi tillämpar löpande rekrytering, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-10-01 eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334300". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
391 26 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef, Kommunal primärvård
Christina Overå 0103523316 Jobbnummer
9984367