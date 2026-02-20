Enhetschef till kommun södra Stockholm.
2026-02-20
Nu söker vi för ett konsultuppdrag dig som kan rollen som Enhetschef.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: 2026-03-16
• Längd: 2026-11-31, eventuellt längre
Du blir anställd av Poolia men jobbar ute hos år kund i i södra Stockholm.
Arbetet sker i huvudsak på plats, eventuellt distansarbete efter överenskommelse med närmsta chef.
Interim enhetschef inom arbetsmarknadsområdet, med inriktning på förebyggande och främjande insatser. Vi söker dig som har ett strukturerat och tydligt ledarskap med förmåga att samordna, driva och utveckla verksamhet genom andra.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Särskilt fokus är på unga riskgrupper samt projekt där arbetssätt utvecklas för vuxna som står långt från arbete eller studier. Verksamheten inkluderar bland annat:
• Kommunalt aktivitetsansvar
• Övriga kommunfinansierade insatser riktade till unga
• Externa projekt finansierade av bidragsgivare
Som interim enhetschef ansvarar du för personal, arbetsmiljö, budget och verksamhet, med särskilt fokus på:
• God arbetsmiljö och förvaltning (ekonomi och administration)
• Uppföljning, kvalitet och resultat
Vem är du?
För att vara aktuell för uppdraget, behöver du uppfylla nedan kriterier:
• Erfarenhet av att leda flera parallella projekt eller insatser genom andra.
• Erfarenhet som chef eller annan ledningsfunktion i kommunal verksamhet.
• Erfarenhet inom arbetsmarknadsområdet.
• Erfarenhet av att leda i förändring.
• Förmåga att arbeta självständigt och ett tydligt ledarskap för kvalificerat stöd till medarbetare och chefskollegor.
• Förmåga att skapa och behålla samarbeten internt och externt.
Meriterande erfarenheter
• Samarbete med region (t.ex. vård/psykiatri) och myndighetsutövare.
• Det kommunala aktivitetsansvaret.
• Omställningsarbete till aktivitetskravet.
• Samverkan med polismyndighet och kriminalvård.
Om verksamheten
Tycker du att detta stämmer in på dig? Ja då skall du såklart söka tjänsten via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Poolia Sverige AB
Jörgen Piontek jorgen.piontek@poolia.se 076-014 88 27
