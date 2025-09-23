Enhetschef till Kista Vård- och omsorgsboende
Stockholms kommun / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Avdelningen för äldre, personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri omfattar både beställarenheter och utförare.
I avdelningen ingår bland annat LSS-bostäder, daglig verksamhet, vård- och omsorgsboende, hemtjänst, servicehus, dagverksamhet, aktivitetscenter och samt boendestöd, sysselsättning och boende inom socialpsykiatrin.
Kista vård- och omsorgsboende har 72 lägenheter och vi planerar att öppna ytterligare en avdelning. Vi bedriver omsorg samt hälso- och sjukvård till personer över 65 med biståndsbeslut för äldreomsorg inom somatik och demens. Verksamhetsområdet har idag ca. 85 medarbetare sammanlagt.
Vi erbjuder
Vi har stort fokus på invånarna i Järva och våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi erbjuder dig en utvecklande och spännande roll i en tid av förändring. Du erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling i form av utbildningar, chefsforum m.m. Som stöd i ditt arbete har du ett stort chefsnätverk inom förvaltningen och staden och ett professionellt verksamhetsstöd.
Din roll
Som enhetschef har du ansvar för enhetens verksamhet, budget och personal. Du arbetar utifrån politiskt uppsatta mål och säkerställer att verksamheten håller en god kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse. Med ditt coachande ledarskap driver, organiserar och skapar du förutsättningar för utvecklingsarbete inom enheten. Du ansvarar för att direkt underställda medarbetare har rätt förutsättningar och tillräcklig kompetens för sina uppdrag. I uppdraget ingår bland att hålla i medarbetarsamtal, lönesamtal samt att planera och genomföra arbetsplatsträffar (APT). Du rapporterar till områdeschef och ingår i områdets ledningsgrupp, där du bidrar med ditt perspektiv samtidigt som du har ett helhetsperspektiv för avdelningen, förvaltningens och stadsdelens bästa.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
relevant akademisk utbildning inom området, eller längre erfarenhet som förvärvats genom yrket som arbetsgivaren bedömer likvärdig
aktuell erfarenhet som chef
erfarenhet av att ha arbetat som vårdpersonal inom äldreomsorgen
erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation
erfarenhet av förändrings ledning och att driva utvecklingsarbete
aktuell och fördjupad kunskap inom området
god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Vi ser det som meriterande med aktuell chefserfarenhet från Stockholms stad.
Stockholms stad har en chefsprofil och vi kommer lägga vikt vid följande kompetenser i rekryteringen:
Mål- och resultatorienterad: Arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål-och resultat tänkande i prioriteringar, planering och agerande.
Utvecklingsinriktad: Är proaktiv och drivande i utvecklingsarbete. Främjar nytänkande och mångfald. Engagerar och arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling och utvecklar sitt eget ledarskap.
Samarbetsförmåga: Bidrar till ett gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. Relaterar och kommunicerar med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.
Tydlig: Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer och följer upp att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.
Helhetssyn: Förmåga att se helheten och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll och ditt uppdrag och ser samtidigt hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.Publiceringsdatum2025-09-23Övrig information
Vi rekryterar utan personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5141". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning, Vård och omsorgsboende Kontakt
Eva Ingstrand eva.ingstrand@stockholm.se 08-50802460 Jobbnummer
9521963