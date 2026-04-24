Enhetschef till Kirurgimottagning i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjukvårdschefsjobb / Malmö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Malmö
2026-04-24
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du genom ditt ledarskap bidra till Region Skånes vision, framtidstro och livskvalitet, för alla som bor och verkar i Skåne? Som chef i Region Skåne är du en del av den offentliga sektorn och kraften i ledarskapet hittar vi i samarbeten med chefskollegor och närmaste chef. Tillsammans med dina medarbetare skapar du engagemang, når resultat och driver utveckling.
Verksamhetsområde (VO) kirurgi och gastroenterologi vid Skånes universitetssjukhus (Sus) innefattar kirurgisk och gastroenterologisk verksamhet i Lund och Malmö samt kirurgisk verksamhet i Landskrona. Här bedrivs akut, basal och högspecialiserad vård med vårdavdelningar och mottagningar i Malmö och Lund. Hit kommer patienter på remiss från hela Södra sjukvårdsregionen och även från övriga delar av Sverige. Inom verksamhetsområdet arbetar cirka 790 medarbetare.
På kirurgimottagningen i Malmö finns en samlad kompetens av olika yrkeskategorier. Förutom sjuksköterskor och undersköterskor finns här läkare, medicinska sekreterare, administratörer, kuratorer, fysioterapeuter och receptionister.
Mottagningen bedriver huvudsakligen planerad dagverksamhet, som telefonrådgivning, läkar-, sjuksköterske- och sårmottagning, kopplat till verksamhetens fyra områden: akutkirurgi, laparoskopi/bukvägg, bäckenbottencentrum samt kolorektalkirurgi inklusive stomi.
Kirurgimottagningen, och kirurgavdelningarna, finns i nya lokaler på Nya sjukhuset Malmö (NSM).
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: Ledarskap som gör skillnad - Region Skåne https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/ledarskap-som-gor-skillnad/
Arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef ansvar du för verksamhet, personal och ekonomi. Du ansvarar för sjuksköterskor och undersköterskor i en arbetsgrupp på cirka 25 medarbetare. Ditt uppdrag är att leda det dagliga arbetet men även det strategiska och långsiktiga arbetet för tillgänglighet, samt att tillsammans hitta effektiva arbetssätt tillsammans med medarbetare, enhetschefskollegor och enhetsansvarig läkare. Du ingår i närledningsgruppen och andra interna och externa samarbetsforum.
Som chef som leder medarbetare tar du din verksamhet i förväntad riktning mot verksamhetens mål. Dina medarbetares engagemang är avgörande för framgång i ditt uppdrag och du värdesätter att coacha, ge feedback, utvärdera prestation, främja samarbete och skapa ett gott arbetsklimat. Tillsammans med dina medarbetare utvecklar du verksamheten genom effektiva arbetssätt med hög kvalitet och följer upp kontinuerligt för lärande och vidareutveckling. Du har arbetsgivar- och ledningsansvar som omfattar medarbetare, verksamhet och ekonomi.
Ditt fokus är att genom ett nära, drivande och engagerat ledarskap skapa förutsättningar för teamarbete, samt vara delaktig i arbetet med att utveckla och förbättra verksamheten.
Uppdraget som enhetschef förutsätter ett nära kollegialt samarbete med övriga enhetschefer inom verksamhetsområdet. Utgångspunkten är att arbeta och samarbeta för hållbar planering för verksamheten avseende patientsäkerhet, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och ekonomi. Detta tillsammans med områdeschef och övriga stödfunktioner i verksamhetsområdet. Som enhetschef har du möjlighet till kompetensutveckling genom Regions Skånes ledarskapsakademi.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har en universitets- eller högskoleutbildning, inom hälso- och sjukvård. Goda kunskaper i it och svenska, både i tal och skrift, är en förutsättning för tjänsten. Tidigare chefserfarenhet och ledarskapsutbildningar är meriterande.
Du är engagerad och ser positivt på förändringsarbete. Du har förmågan att vara såväl inspirerande som stöttande och vill med ditt ledarskap bidra till arbetsglädje. Som chef är du trygg och stabil i din yrkesroll, där du samtidigt drivs av att leda utifrån ett tillitsbaserat och närvarande ledarskap. Vidare är du resultatinriktad och har alltid utgångspunkten att leda verksamheten framåt. Du är tydlig i ditt ledarskap och med förmåga att fatta beslut både utifrån patientsäkerhet och en god arbetsmiljö. Det är av stor vikt att du har en helhetssyn på verksamheten och förmåga att arbeta både operativt och mer långsiktigt strategiskt mot verksamhetens mål.
För uppdraget krävs god organisatorisk förmåga. Du trivs med administrativa arbetsuppgifter och har lätt för att sätta dig in i dig komplex och skriven information. Du är kommunikativ, har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer både internt och externt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Chefer i Region Skåne förväntas föregå med gott exempel genom att själv omsätta Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt i praktisk handling. Det innebär att ledarskapet ska präglas av tillit, helhetssyn och ständig utveckling. Du är pålitlig, agerar med integritet och ödmjukhet, främjar dialog och inkludering samt skapar förutsättningar för engagemang.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321178".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
Antonia Bommarco, Områdeschef Antonia.Bommarco@skane.se 0724624012
