Enhetschef till Karlavagnens omsorgsverksamhet
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning / Sjukvårdschefsjobb / Sundsvall Visa alla sjukvårdschefsjobb i Sundsvall
2026-01-26
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning i Sundsvall
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra cirka 3 000 medarbetare tillsammans cirka 14 000 barn och elever på fler än 100 förskolor och skolor runt om i kommunen varje dag. Varje barn och elev i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska kunna utvecklas, lära sig och nå sina mål efter sina egna förutsättningar. Varje elev ska kunna lämna skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.
Din nya arbetsplats
Karlavagnen erbjuder omsorg dygnet runt för barn i åldrarna 1-12 år, vars föräldrar arbetar utanför skolans och förskolans öppettider.
Vår engagerade personalgrupp är dedikerad till att skapa en trygg och hemlik miljö för barnen, med fokus på deras välmående och utveckling. Vi söker nu en enhetschef som delar vårt engagemang och som kan leda verksamheten med ett lyhört och tydligt ledarskap.
Så här bidrar du i rollen som enhetschef till Karlavagnens omsorgsverksamhet
Som enhetschef för Karlavagnen ansvarar du för att leda och utveckla vår omsorgsverksamhet, där barnen vistas från klockan 15.30 till 08.00 i våra lokaler i Granloholm. Du har till en början personalansvar för nio medarbetare och ansvarar för att hålla arbetsplatsträffar samt samverka med både personal och vårdnadshavare. I rollen ingår även att samordna verksamheten med närliggande skolor och förskolor, särskilt förskolan Polstjärnan, samt att samarbeta med andra instanser såsom regionen, skolskjuts och Sundsvalls mat och måltider.
Tjänsten innebär att du stöttar verksamheten vid behov och en del av arbetstiden kan eventuellt förläggs direkt i verksamheten. Du arbetar nära rektor och kan komma att få andra uppdrag inom förskole området beroende på din erfarenhet och lämplighet. Vidare har du ett ekonomiskt och arbetsmiljöansvar. Administrativa arbetsuppgifter kopplat till andra förskolor.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig med pedagogisk utbildning eller ledarskapsutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget alternativt lång erfarenhet som kan likställas. Vidare har du erfarenhet av att leda och organisera verksamhet inom omsorg eller boende gärna med fokus på barn och unga. Du har goda kunskaper i svenska, så väl tal som skrift samt grundläggande kunskaper i engelska. B-körkort är ett krav samt tillgång till egen bil.
Vi ser det som meriterande med:
- erfarenhet från verksamheter med obekväma arbetstider
- erfarenhet av arbete i TimeCare
- goda kunskaper av arbetsmiljöarbete
Vi söker en självständig och trygg enhetschef som har mod att fatta beslut och ta ansvar. Du är flexibel och lösningsfokuserad, anpassar dig snabbt till förändrade förutsättningar och ser möjligheter i utveckling och förändring. Du har god samarbetsförmåga och skapar tillitsfulla relationer genom ett lyhört och professionellt bemötande. Som ledare är du tydlig och engagerande, motiverar dina medarbetare och skapar delaktighet mot gemensamma mål. Du kommunicerar klart, följer upp och säkerställer att förväntningar är tydliga i verksamheten. Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Om rekryteringsprocessen
I denna rekrytering krävs ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Vid begäran skall betyg/examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken:
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/17". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls kommun
(org.nr 212000-2411) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Barn o utbildningsförvaltning Kontakt
Martina Unger 0701857643 Jobbnummer
9704833