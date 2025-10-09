Enhetschef till kanslienheten i Norra innerstaden
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
På kanslienheten arbetar en nämndsekreterare, en förvaltningssekreterare, en arkivarie, två arkivassistenter, en registrator, en administrativ assistent och en chef.
Vi ansvarar för nämndadministration, registratur och arkiv. Vi är en del av kvalitetsavdelningen.
Nu söker vi en ny enhetschef.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig
ett spännande uppdrag där du får möjlighet att leda och utveckla en enhet om sju medarbetare
engagerade chefskollegor och ett nära samarbete i ledningsgruppen
att vara med i förvaltningens chefsforum och i stadens chefsnätverk
huvudsaklig arbetsplats nära tunnelbana Odenplan, och ett kontor nära Karlaplan
friskvårdsbidrag
vinter- och sommararbetstid
möjlighet till semesterväxling.
En hälsning från din framtida chef
Maria Härenstam heter jag och är din framtida chef. Jag värnar om en arbetsmiljö där vi ser och lyfter varandra samt ger varandra förutsättningar att utvecklas för att göra ett bra jobb. Jag ger utrymme för eget ansvar och utveckling. Självklart fungerar jag som bollplank och stöd när du behöver det.
Din roll
I rollen som enhetschef för kvalitetsenheten innebär dina huvudsakliga arbetsuppgifter att:
ansvara för enhetens verksamhet, budget, personal och arbetsmiljö
ansvara för arkivet och för övergripande administrativa processer
styra, planera och utveckla enhetens uppdrag och arbetssätt
bidra till helheten i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med din chef och fyra andra enhetschefer.
Du rapporterar till din avdelningschef.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
en kandidatexamen, gärna inom statsvetenskap eller liknande som är relevant för tjänsten
arbetat inom offentlig förvaltning, gärna i en kommun
erfarenhet av en liknande roll, med kunskap om registratur och nämnd-processen
kompetens inom arkiv
god förmåga att formulera dig muntligt och skriftligt på svenska.
Det är meriterande om du har
utbildning inom arkiv, allmänna handlingar, offentlighet, sekretess och juridik
aktuell erfarenhet från en ledande roll med ansvar för verksamhet, personal och budget
arbetat i dialog med politiker tidigare och är van att serva dem.
För att trivas i rollen behöver du ha en god samarbetsförmåga och vara lyhörd för andra. Du kommunicerar tydligt och stämmer av att budskapet når fram. Du ser till hela verksamhetens bästa i ditt agerande. För att klara av rollen behöver du vara mål- och resultatorienterad samt kunna anpassa din inriktning när förutsättningar ändras. Du är utvecklingsinriktad och har modet att testa nya arbetssätt. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-09Övrig information
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar. Går du vidare i rekryteringsprocessen kan du senare få göra personlighets- och färdighetstester.
Här kan du läsa mer om
Norra innerstaden
våra förmåner
hur det är att vara chef i Stockholms stad
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande. Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5738". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, kvalitetsavdelningen Kontakt
Ewa Roséen, rekryteringskonsult 08-50811712 Jobbnummer
9548013