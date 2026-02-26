Enhetschef till kansli och IT
2026-02-26
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Som enhetschef för Kansli och IT har du ett brett och ansvarsfullt uppdrag i hjärtat av den kommunala organisationen.
Du leder arbetet med nämndadministration, registratur, IT och informationssäkerhet och bidrar aktivt till att utveckla effektiva och rättssäkra arbetssätt.
Välkommen till oss
Vi satsar nu på att stärka och utveckla arbetet med nämndprocessen, informationssäkerhet och dataskydd inom förvaltningen. Som ett led i detta inrättar vi en ny enhet som samlar funktioner inom nämnd-, registratur- och arkivprocesser, övergripande arbetsmarknadsåtgärder samt informationssäkerhet och IT. Den nya enheten är placerad inom avdelningen HR, administration och nämnd, där även HR-enheten samt enheten för administration och vaktmästeri ingår.
Vi sitter centralt beläget i Skärholmens centrum i nyrenoverade och moderna lokaler. Vi har ett aktivitetsbaserat arbetssätt samt ett öppet arbetsklimat.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig
• flexibel arbetstid
• vinter och- sommararbetstid
• semesterväxling, vilket innebär fem eller sex extra semesterdagar
• friskvårdsbidrag
Gym och simhall finns nära arbetsplatsen och årskort till stadens simhallar kan köpas till ett mycket förmånligt pris.
Din roll
Som enhetschef för Kanslienheten ansvarar du för att leda och utveckla enhetens arbete inom nämndadministration, registratur, arkiv, arbetsmarknad, ferie, IT och informationssäkerhet. Du kommer att leda tio medarbetare inom enheten. Du har en central roll i förvaltningens IT och informationssäkerhetsarbete och stödet till våra politiska företrädare, förvaltningsledning och handläggarfunktioner i nämndprocessen.
I uppdraget ingår att
leda och utveckla enhetens medarbetare
personal-, budget- och verksamhetsansvar
säkerställa att enheten levererar rättssäkra och effektiva processer.
säkerställa efterlevnad av kommunal styrning, offentlighetsprincipen och GDPR
bidra till helheten i avdelningens ledningsgrupp och förvaltningens arbete med de processer enheten ansvarar för.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
akademisk utbildning inom t.ex statsvetenskap, juridik eller annan utbildning som vi bedömer som relevant
erfarenhet av att arbeta nära politisk ledning och god förståelse för den politiska styrningen
ledarerfarenhet, exempelvis som chef, teamledare, projektledare, gruppledare eller samordnare
erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet, gärna på central nivå
mycket god kunskap om kommunal styrning, beslutsprocesser och nämndarbete
förståelse, erfarenhet av och kunskap inom de sakområden som enheten ansvarar för (exempelvis nämndadministration, registratur, arkiv och informationssäkerhet)
god kunskap om informationssäkerhet och GDPR
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
genomförd chefsutbildning (exempelvis stadens program framtida chef).
Personliga förmågor och färdigheter
Vi lägger stor vikt vid nedan nämnda kompetenser, personliga egenskaper tillsammans med motivation och engagemang för tjänsten. Vi utgår från stadens chefsprofil.
I denna rekrytering använder vi inte personligt brev, vilket innebär att du inte ska bifoga ett det. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. I denna rekryteringsprocess ingår det tester som en del i bedömningen i samband med urval.
I denna rekrytering använder vi inte personligt brev, vilket innebär att du inte ska bifoga ett det. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. I denna rekryteringsprocess ingår det tester som en del i bedömningen i samband med urval.
Arbetspsykologiska tester kan komma att användas som del i rekryteringsprocessen.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Stockholms stad, Skärholmens stadsdelsförvaltning, Hr
Lisa Pollack, rekryterande chef lisa.pollack@stockholm.se 08-50824040
