Enhetschef till IT-kontorets utvecklings- och förvaltningsenhet
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd / Administratörsjobb / Borlänge Visa alla administratörsjobb i Borlänge
2026-07-07
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Välkommen till en dynamisk, tvärfunktionell enhet som kombinerar teknisk och pedagogisk kompetens. Just nu leder vi införandet av kommunens AI plattform – ett strategiskt steg mot säker, verksamhetsnära digitalisering.
Vi söker en ledare som kan utveckla och leda en kompetent enhet av specialister som tillsammans verkar för kommunens digitala utveckling. Du har en stark helhetsförståelse för teknik och din främsta styrka är att samordna team, skapa samspel och möjliggöra för andra att lyckas.
IT-kontorets uppdrag är att leverera ett professionellt och samordnat IT stöd till kommunens förvaltningar och verksamheter. IT-kontoret tillhör förvaltningen för verksamhetsstöd, har ca 55 medarbetare och består av två enheter. Enheten för drift och support (som är tekniksidan av verksamheten) samt enheten för utveckling och systemförvaltning som inkluderar:
• Förvaltning av verksamhetssystem inom bildning, omsorg och centrala funktioner (personal, dokument och informationssystem, ärendehantering, ledningssystem)
• Projektledare för kommunens alla typer av projekt
• Utvecklare för integrationer, e-tjänster och våra AI-baserade lösningar
• IT-strateger som guidar verksamheterna i de stora IT frågorna och digitalisering
Enhetens vardag präglas av ett starkt framåtdriv, ständig utveckling och en professionalitet. Vi drivs av att skapa verklig nytta. Det som gör vår enhet unik är balansen mellan prestation och hjärta, här finns en genuin värme och omtanke. Vi stöttar varandra i utmaningar, delar med oss av vår kunskap och värnar om en trygg och inkluderande arbetsmiljö. Vi vet att idéer föds i team där människor mår bra, känner sig sedda och har roliga utmaningar på jobbet.
Vår värdegrund utgör ledstjärna i vår dagliga verksamhet och givetvis ser vi att du delar den med oss:
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Rollen innebär personalansvar för enhetens 27 medarbetare samt arbetsmiljö- och budgetansvar. I ett nära och coachande ledarskap har du regelbundna möten tillsammans med enhetens olika kompetensgrupper. Genom dialog och samordning vägleder du i prioriteringar och i att driva arbetet framåt utifrån behov och uppsatta mål.
En viktig del av uppdraget är att bygga och utveckla goda relationer med kommunens olika verksamheter där du fångar du upp behov och säkerställer att enhetens insatser bidrar till långsiktig verksamhetsutveckling utifrån ett kommunövergripande behov.
Du kommer bygga teamen för att möta våra förvaltningar och verksamheter på bästa sätt. En ständig resa där din förmåga i förändringsledning kommer väl till pass.
Som enhetschef planerar och följer du upp arbetet utifrån satta mål, samt arbetar med att ta fram ändamålsenliga rutiner och arbetssätt som skapar kvalitet, effektivitet och god samverkan.
Du ingår i IT-kontorets ledningsgrupp där du bidrar du till den strategiska utvecklingen av hela IT-verksamheten samt ansvarar du för omvärldsbevakning inom enhetens område.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
• Erfarenhet av att leda och utveckla tvärfunktionella team med olika specialistkompetenser
• Erfarenhet av arbete med förvaltning av verksamhetssystem
• God förståelse för hur olika tekniska lösningar och verksamhetssystem samverkar samt förmåga att bedöma konsekvenser och beroenden vid förändringar
• God förståelse runt processen för utveckling av integrationer, e-tjänster och AI-agenten
• God teknisk förståelse med förmåga att se helheten och förstå hur förändringar i IT-miljön påverkar verksamhet, integrationer, informationssäkerhet, förvaltning och användare
• Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker en tydlig, modig och coachande ledare med förmåga att etablera förtroende och få människor att utvecklas och växa. Du är trygg i ditt ledarskap och van att leda specialister med olika kompetenser och drivkrafter. Det innebär att du känner dig bekväm i en miljö där du inte behöver vara den främsta ämnesexperten utan i stället verkar du för att skapa rätt förutsättningar för andra att lyckas.
Du har ett coachande och anpassat ledarskap där du ser individens behov. Andra viktiga kompetenser är att du är lyhörd, rak, kommunikativ med förmåga att utmana, sätta gränser, fatta beslut och vara tydlig när det behövs.
Rollen kräver också att du kan balansera två viktiga perspektiv - värna om stabil och välfungerande förvaltning samtidigt som du driver frågor utifrån utveckling och förbättring. Här ser vi att du har förmåga att prioritera och navigera mellan olika intressen och fatta beslut som skapar långsiktig nytta för hela organisationen.
Meriterande kvalifikationer:
• Erfarenhet av att leda införande av AI-lösningar och AI-plattformar
• Erfarenhet av förändringsledning
• Goda kunskaper om kommunala lagar och styrande dokument (exempel GDPR, OSL, NIS-2)
• Erfarenhet/kunskap av informationssäkerhet och dataklassning
• Erfarenhet av agila arbetssätt
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse .
Arbetstid: Dagtid.
Borlänge kommun tillämpar kompetensbaserad rekryteringsmetod och du kommer få svara på urvalsfrågor när du skickar in din ansökan. Frågorna är ställda utifrån kvalifikationerna för tjänsten och svaren utgör bedömningsgrund för det första urvalet. Som en del i urvalsförfarandet använder vi i denna rekrytering även tester.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335215". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge Kommun
(org.nr 212000-2239)
Röda vägen 50 (visa karta
)
781 81 BORLÄNGE Arbetsplats
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd Kontakt
Vision
Gulé Öncü gule.oncu@borlange.se Jobbnummer
9995945