Enhetschef till internservice tekniska verksamheten
Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen / Administratörsjobb / Kalmar Visa alla administratörsjobb i Kalmar
2026-07-03
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Teknik- och fastighetsförvaltningen levererar interna tjänster för att våra kollegor i övriga verksamheter ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Vi ansvarar för drift och utveckling av allmän platsmark och utfärdar tillstånd så att kommunkoncernen och näringslivet kan bedriva sin verksamhet. Vi ser också till att barn, elever och omsorgstagare får god och näringsriktig kost och att kommunens lokaler är välskötta och lämpliga för sitt ändamål.
Det arbete vi gör påverkar direkt människors vardag. Varje dag, året om. Vi skapar förutsättningar för ett vackert, tryggt och hållbart Kalmar.
Inom den tekniska verksamheten samlas ett stort antal medarbetare med varierade uppdrag. I vår vardag utför vi mängder av olika uppgifter för att våra kollegor i kommunkoncernen ska kunna fokusera på sina kärnuppdrag och för att invånare och besökare ska få njuta av ett vackert, tryggt och hållbart Kalmar.
Nu vill vi förstärka vår förmåga att samordna oss och utveckla verksamheten så att vi kan ge ännu bättre service till de vi finns här för. Det är där du kommer in.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Vi startar nu en egen enhet för internservice inom tekniska verksamheten och till den söker vi en ledare. Enheten samlar tio medarbetare med varierade uppdrag och kompetenser men med den gemensamma nämnaren att de jobbar över organisationsgränser och med mer övergripande och gemensamma frågor. På enheten finns till exempel administratör, evenemangskoordinator, samordnare för kvalitet, arbetsmiljö och miljö, trafikhandläggare, landsbygdsutvecklare och samordningsstöd.
Enhetens roll är att ge stöd till andra verksamheter så att de kan fokusera på sina uppdrag. Det finns också ett tydligt uppdrag att utifrån ett helhetsperspektiv utveckla den tekniska verksamhetens gemensamma administration och processer, så att vi kan samarbeta på bästa sätt. Internservice har alltså både en styrande och stödjande roll i verksamheten.
Som enhetschef för internservice jobbar du såväl strategiskt som operativt. Tillsammans med dina medarbetare utvecklar du strukturer och arbetssätt och följer upp att de sedan fungerar i praktiken. Du har personalansvar för enhetens medarbetare, ingår i tekniska verksamhetens ledningsgrupp och fungerar även som ett stöd direkt till verksamhetschefen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har;
• Som lägst gymnasieutbildning, gärna högre studier inom organisation eller liknande
• Dokumenterad erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete.
• Vana av att arbeta i en komplex organisation med många intressenter och perspektiv.
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Att leda en verksamhet, inom teknisk verksamhet, samhällsutveckling eller liknande
• Arbete med processutveckling och kvalitetsfrågor
• Digitaliseringsarbete
• Arbete i en politiskt styrd organisation
• Projektledning
Vi tror att du är strukturerad, tydlig, har lätt för att se helheten och är van att arbeta i en verksamhet i ständig förändring. Du drivs av att ge medarbetare eget ansvar och få dem att våga fatta egna beslut och växa i sina roller, samtidigt som du erbjuder en tydlig riktning och stöd när det behövs.
I din roll möter du många människor och behov och du behöver därför vara en god kommunikatör som trivs med att skapa relationer, lyssna och hitta möjliga lösningar. Samtidigt behöver du vara trygg med att prioritera, ställa krav och fatta beslut. Eftersom enheten är ny krävs en förmåga att leda i förändring, skapa tydlighet kring roller, ansvar och mandat och att hitta nya vägar när det behövs.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334920". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
391 26 KALMAR Arbetsplats
Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef tekniska verksamheten
Madeleine André 010-3521110 Jobbnummer
9990482