Enhetschef till installationsgrupp i Göteborg
2025-09-18
Job Description
Vill du leda ett erfaret team av konsulter som är med och formar framtidens lokala stadsrum? Är du redo att ta ansvar för affärsutveckling och strategiska beslut? Vill du kombinera nära kundkontakt med erfarenheter från ett globalt nätverk? Då kan du vara vår nästa Enhetschef!
Din nya befattning
Du kommer att tillhöra vår globala verksamhet Transformation & Public Buildings och ansvara för vår Installationsenhet i Göteborg och Malmö. Våra uppdrag sträcker sig över hela kedjan - från tidiga skeden till färdig byggnad - där vi driver projekt inom både nyproduktion och ombyggnation av offentliga byggnader såsom skolor, sjukhus, kontor och andra samhällsviktiga miljöer. Inom Ramboll Buildings är vi organiserade i globala Service Lines, vilket gör det möjligt för oss att samla och tillämpa expertis från hela världen i varje projekt.
I din roll som enhetschef ingår du i ledningsgruppen för Transformation & Public Buildings i Sverige, där vi tillsammans är på en spännande resa inom innovation, digitalisering och mer gränslösa samarbeten. Affärsområdet består av 6 enheter med gedigen kompetens inom samhällsbyggnadsbranschen. Tillsammans med våra kunder vill vi finna mer hållbara lösningar och skapa en stark utveckling av vår affär.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Stödja och leda enheten i det dagliga arbetet tillsammans med och genom teamledarna på enheten
Kontinuerligt bygga förtroende och säkerställa utveckling av teamets färdigheter och bidra till en hållbar, vinnande, engagerande och inspirerande arbetsmiljö
Leda en växande och lönsam enhet
Affärsutveckling, marknadsföring och försäljning
Resursplanering (strategisk rekrytering och talent management).
Ägandeskap för projekt och kundrelationer
Aktiv i nationella och internationella samarbeten.
Om dig
Som ledare är det du som sätter ut riktningen och leder vägen för att flytta fram våra positioner. Din drivkraft är att få andra människor att växa och skapa en inkluderande miljö där alla kan nå sin fulla potential. Därutöver tror vi att följande stämmer in på dig:
Flera års erfarenhet i en ledande konsultroll i samhällsbyggnadsbranschen
Gedigen erfarenhet av installationstekniska lösningar inom bygg- och fastighetsprojekt, gärna med inriktning mot offentliga byggnader
Dokumenterad ledarerfarenhet, med förmåga att utveckla både medarbetare och verksamhet
Affärsmässighet och strategiskt tänkande, med vana att driva lönsamma projekt och utveckla kundrelationer
Goda kunskaper i både svenska och engelska, både i tal och skrift
Relevant utbildning inom det installationstekniska området.
Vad vi kan erbjuda dig
En central ledarroll i en organisation med stark tillväxt och samhällsnyttigt uppdrag
En inkluderande arbetsmiljö där olika erfarenheter och perspektiv värdesätts
En internationell kunskapsmiljö med erfarenheter från 35 länder
Långsiktiga mål i ett stiftelseägt företag som investerar i sina medarbetare samt i forskning och humanitära insatser runt om i världen
Flexibel arbetsmiljö med möjlighet att arbeta på distans några dagar i veckan
Privat sjukförsäkring och livförsäkring
Friskvårdsbidrag på upp till 4000 SEK/året.
Är du vår nya Enhetschef?
Vänligen skicka in ditt CV som ett första steg. Vi välkomnar mångfald i alla dess former och uppmuntrar sökande från alla grupper att ansöka. Vi vet att vissa sökande endast lämnar in ansökan om de uppfyller alla villkor. Passion och potential kan dock i många fall väga upp ett perfekt CV, och i Ramboll får du hjälp och stöd att växa. Om du identifierar dig med den här rollen men inte uppfyller alla kriterier vill vi gärna att du ändå lämnar in din ansökan. Du kan vara det perfekta valet för den här tjänsten eller en annan roll i vårt team.
Sista dag att ansöka är 2025-10-15.
Tack för att du överväger denna möjlighet på Ramboll! Vi ser fram emot att ta del av din ansökan.
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
