Enhetschef till Inköp - Ringhals AB
Vattenfall AB / Inköpar- och marknadsjobb / Varberg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Varberg
2026-06-23
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Företagsbeskrivning
Ringhals kärnkraftverk levererar fossilfri el varje dag, året runt. Vi har mer än 40 års erfarenhet av elproduktion. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss, varför vi ser individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Om rollen
Vill du leda och utveckla en central inköpsfunktion i en av Sveriges mest samhällsviktiga verksamheter? Vi söker nu en enhetschef som vill bidra både strategiskt och operativt i vår inköpsorganisation på Ringhals.Publiceringsdatum2026-06-23Om företaget
Ringhals inköpsenhet ansvarar för upphandlingar till mycket stora värden varje år och har därmed en viktig påverkan på verksamhetens ekonomiska resultat. Enheten arbetar också med leverantörsbedömningar och leverantörsutvärderingar för att säkerställa hållbara och affärsmässiga samarbeten.
Vi samverkar i stor utsträckning med våra motsvarigheter på Forsmark Kraftgrupp AB, vilket skapar goda möjligheter till erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling.
Om rollen
Som enhetschef för inköp leder du ett team med cirka 15 medarbetare. Teamet består av inköpare som arbetar inom både strategiskt och operativt inköp samt i projektverksamhet, och i gruppen ingår även leverantörsbedömare. Du har ett helhetsansvar för att leda, utveckla och samordna enhetens arbete inom inköp och materialförsörjning. Du spelar en viktig roll i att driva arbetet framåt i en verksamhet där säkerhet, kvalitet och långsiktighet står i fokus.
Du skapar tydliga prioriteringar, driver engagemang och utvecklar medarbetarnas kompetens. Genom ett tydligt och närvarande ledarskap skapar du förutsättningar för att teamet arbetar mot uppsatta mål och levererar med hög kvalitet.
Rollen kombinerar strategiskt ansvar med operativ närvaro, vilket innebär att du bidrar i det dagliga arbetet samtidigt som du driver utveckling och förändring.
Dina ansvarsområden
I rollen leder du både verksamhet och medarbetare, och skapar förutsättningar för en effektiv och hållbar inköpsfunktion. Du leder, utvecklar och samordnar inköp, godsmottagning och godstransporter, förrådshållning och reservdelsförsörjning, vilket bl.a. innebär att:
Utarbeta och driva inköpsstrategier
Planera och genomföra upphandlingar samt hantera avtal och kontrakt
Arbeta med strategisk leverantörsutveckling och leverantörsbedömning
Vid behov bidra i anskaffning av tjänster och material, både strategiskt och operativt
Samordna arbete kopplat till godsmottagning, transporter och förrådshållning
Hantera Ringhals behov av att sälja eller hyra ut material eller tjänster
Du ingår i ledningsgruppen där du bidrar till den strategiska utvecklingen av verksamheten, samtidigt som du är nära den operativa leveransen.
Kravspecifikation
Vi söker dig som
Vi söker dig som har ett stort intresse för ledarskap och en vilja att utveckla både verksamhet och medarbetare. Du trivs i en roll där du får kombinera strategiskt tänkande med operativt arbete.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av inköp, gärna inom processindustri, energi eller annan komplex verksamhet
Eftergymnasial utbildning, gärna inom inköp, logistik eller ekonomi
God förmåga att driva förändrings- och utvecklingsarbete
God samarbetsförmåga och ett strukturerat arbetssätt
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Tidigare chefserfarenhet är meriterande men inget krav – vi lägger stor vikt vid din ledarskapspotential.
Vi söker dig som är närvarande, lyhörd och trygg i ditt ledarskap och som motiveras av att tillsammans med ditt team skapa långsiktigt värde i en komplex verksamhet.
Ytterligare information
Övrig information
För att nå våra strategiska mål utvecklar vi ständigt våra medarbetare för att se till att alla anställda är rustade på bästa sätt för sina uppgifter och ansvarsområden, både nu och i framtiden. Vattenfall och Ringhals är en arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra fina förmåner här
Placeringsort: Ringhals
Vid frågor om tjänsten hör av dig till rekryterande chef Edvin Bergman Odenius edvin.bergmanodenius@vattenfall.com
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Lina Friberg lina.friberg@vattenfall.com
Fackliga representanter: Patrik Andersson- Akademikerna, Jonas Eriksson – Unionen, Anders Karlsson - Ledarna, Alexander Johnsson- SEKO. Samtliga nås på 0340-66 70 00.
Välkommen med din ansökan senast den 9/8. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Du söker jobbet genom att svara på några urvalsfrågor samt bifogar ditt CV, inget personligt brev. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. I den här rekryteringen förekommer tester som en del av vår process.
OBS! Annonsen ligger ute under en längre period över sommaren, vilket innebär att vår tillgänglighet för frågor kan vara något begränsad
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
432 30 VARBERG Arbetsplats
Varberg - Vattenfall Jobbnummer
9974974