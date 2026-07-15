Enhetschef till Infektionsavdelning i Helsingborg
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Sjukvårdschefsjobb / Helsingborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Helsingborg
2026-07-15
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Helsingborgs lasarett i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du genom ditt ledarskap bidra till Region Skånes vision, framtidstro och livskvalitet, för alla som bor och verkar i Skåne? Som chef i Region Skåne är du en del av den offentliga sektorn och kraften i ledarskapet hittar vi i samarbeten med chefskollegor och närmaste chef. Tillsammans med dina medarbetare skapar du engagemang, når resultat och driver utveckling. Vi välkomnar nu en enhetschef till Infektionsavdelningen i Helsingborg!
Infektionssektionen är en del av verksamhetsområde (VO) specialiserad medicin 2 och förfogar över vårdavdelning, mottagnings-, vaccinations- och sprututbytesverksamhet. På infektionsavdelningen vårdas patienter med brett infektionspanorama med möjlighet till isolering då samtliga 14 vårdrum har sluss.
Vi befinner oss samtidigt i en spännande utvecklingsfas där vi bygger framtidens infektionssjukvård i Helsingborg! I en ny, modern byggnad samlokaliseras, med start hösten 2027, slutenvård och mottagning för att stärka samarbete och utveckling. Samtidigt utökar vi vårdplatserna från 14 till 24 - en satsning där du som enhetschef får en central roll i verksamhetens utformning.
Du kan följa våra medarbetare på Helsingborgs lasaretts Instagramkonto https://www.instagram.com/helsingborgslasarett/.
Där får du ta del av vardagen på vårt sjukhus och lära dig mer om olika verksamheter. Följ oss gärna!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Som chef som leder medarbetare tar du din verksamhet i förväntad riktning mot verksamhetens mål. Dina medarbetares engagemang är avgörande för framgång i ditt uppdrag och du värdesätter att coacha, ge feedback, utvärdera prestation, främja samarbete och skapa ett gott arbetsklimat. Tillsammans med dina medarbetare utvecklar du verksamheten genom effektiva arbetssätt med hög kvalitet och följer upp kontinuerligt för lärande och vidareutveckling. Du har arbetsgivar- och ledningsansvar som omfattar medarbetare, verksamhet och ekonomi.
Du rapporterar till områdeschefen och ingår i verksamhetsledningsgruppen på VO specialiserad medicin 2. Du är närmaste chef för sjuksköterskor, undersköterskor och administratör med chefsstödsuppdrag. På avdelningen arbetar i nuläget cirka 45 medarbetare. Vidare har du ett nära samarbete med läkarchefen för sektionen och enhetschefskollegorna inom verksamhetsområdet. Du arbetar även nära HR-partner och ekonom.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: Ledarskap som gör skillnad - Region Skåne https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/ledarskap-som-gor-skillnad/Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har erfarenhet av att arbeta på slutenvårdsavdelning. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är också ett krav. Det är starkt meriterande om du sedan tidigare har chefserfarenhet eller annan form av ledarskap, likaså om du har erfarenhet av arbete inom infektionssjukvård, projektledning eller annat utvecklingsarbete. Chefs- eller ledarskapsutbildning är också meriterande.
För att lyckas i tjänsten behöver du vara drivande, arbeta lösningsfokuserat, ha en god samarbetsförmåga, vara lyhörd och empatisk. Därtill är du en god kommunikatör som har lätt att entusiasmera och motivera dina medarbetare.
Chefer i Region Skåne förväntas föregå med gott exempel genom att själv omsätta Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt i praktisk handling. Det innebär att ledarskapet ska präglas av tillit, helhetssyn och ständig utveckling. Du är pålitlig, agerar med integritet och ödmjukhet, främjar dialog och inkludering samt skapar förutsättningar för engagemang. Stor vikt läggs vid ledarskapsförmågor och personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332781". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Charlotte Yhlens gata 10 (visa karta
)
251 87 HELSINGBORG Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Fatime Beciri, Kommunal 042-4062370 Jobbnummer
10003232