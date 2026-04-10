Enhetschef till IFO, Familjehemsenheten
Vi söker en enhetschef till Individ- och familjeomsorgen område Barn, unga- och familj inom Familjehemsenheten. En myndighet som vill driva utveckling, stärka myndighetsutövningen och tillsammans med engagerade medarbetare utveckla socialtjänstens uppdrag.Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
Som enhetschef har du en central roll i vårt omfattande utvecklingsarbete kring den nya socialtjänstlagen där du ingår i ett öppet och modigt ledningsteam med högt engagemang och en kultur där vi testar, justerar och vågar.
Vår övergripande målsättning att erbjuda insatser som kännetecknas av hög kvalitet och rättssäkerhet samt ett förebyggande socialt arbete som inkluderar tidiga insatser. Vi arbetar med att minska det sociala utanförskapet på övergripande samt individnivå och har våra styrkor i ett flexibelt och rättssäkert arbete och med fokus för de invånare som har rätt till och behov av skydd, stöd och behandling.
Du kommer också jobba nära verksamhetschefen som du är underordnad samt ingå i ledningsgrupp med övriga enhetschefer i området.
Exempel på arbetsuppgifter:
personal-, ekonomi och verksamhetsansvar
leda, planera och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet samt ta ansvar för att verksamheten bedrivs inom tilldelad budget
ansvara för att verksamheten arbetar enligt gällande lagstiftning, förordningar och kommungemensamma strategier samt politiska målsättningar.
arbeta med att utveckla verksamhetens mål, resultat och kvalitet med fokus på medborgarna
omvärldsbevaka, vara uppdaterad på förändringar mm inom området samt medverka aktivt och utveckla samarbetet med interna och externa aktörer
Om arbetsplatsen
I Socialförvaltningen i Örebro kommun arbetar ca 5000 anställda uppdelat i tre nämnder: Socialnämnden, Vård och omsorgsnämnden och Funktionsstödsnämnden.
Område Individ och familjeomsorg ingår i Socialnämnden som är, sett till antal medarbetare, den minsta av dessa tre nämnder men som har ett stort uppdrag. Vår övergripande målsättning är att erbjuda insatser som kännetecknas av hög kvalitet och rättssäkerhet samt ett förebyggande socialt arbete som inkluderar tidiga insatser. Vi arbetar med att minska det sociala utanförskapet på övergripande samt individnivå och har våra styrkor i ett flexibelt och rättssäkert arbete med och för de invånare som har rätt till och behov av skydd, stöd och behandling.
Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår http://www.orebro.se/jobb/chef.4.656fbdf156a6f695e63fb1.html
under http://www.orebro.se/jobb. Kvalifikationer
Vi söker dig som uppskattar att samverka med andra, du etablerar trovärdighet och förmedlar energi och optimism i din kommunikation. Du hanterar frågor och problem öppet och direkt samt påverkar din omgivning. Du är en person som söker nya perspektiv och idéer för att stimulera till innovation och förändring samt tar tag i olösta problem.
Att arbeta mot uppsatta mål är något som motiverar dig och du arbetar uthålligt för att nå dem. Du anpassar ditt beteende till nya omständigheter. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
socionomexamen om 210 hp (bifoga examensbevis i din ansökan)
tidigare chefserfarenhet med ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar
erfarenhet av myndighetsutövning
Meriterande:
erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
tidigare chefserfarenhet inom Familjehemsarbetet
fortbildning inom systemteoretiskt arbete tex lösningsfokuserat, nätverksarbete eller signs of safetyTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Intervjuer beräknas hållas den 11/5 samt den 13/5.
I vår rekryteringsprocess använder vi oss av Assessios test MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 24 april.
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Soc 663/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
701 35 ÖREBRO Kontakt
Verksamhetschef
Sofia Persson 070 - 574 52 21 Jobbnummer
9847040