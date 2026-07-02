Enhetschef till Humanas Öppenvård och Stödboende i Linköping
Humana AB / Sjukvårdschefsjobb / Linköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Linköping
2026-07-02
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, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Humana drivs av viljan att ge våra barn och unga en ökad livskvalitet och en bra vardag. Humana tror på Engagemang, Ansvar och Glädje och ger sina medarbetare frihet att vara dem de är. Organisationen har en entreprenöriell anda med korta beslutsvägar, stort mandat och eget ansvar. Hos Humana deltar, påverkar och beslutar du. Du får ett spännande jobb med goda utvecklingsmöjligheter.
Vi har tillstånd av IVO att bedriva både Öppenvård/TFCO, Stödboende samt Familjehemsvård och finns förutom i Linköping, även på olika samarbets kontor över hela Sverige!
För att läsa mer om TFCO och IHF: https://www.humana.se/individ-och-familj/sok-verksamhet/familjehem-och-oppenvard/linkoping-oppenvard-och-tfco
För att läsa mer om Stödboende: https://www.humana.se/individ-och-familj/sok-verksamhet/stodboende-och-stodlagenhet/linkoping-stodboende
Vår nuvarande enhetschef går på föräldraledighet kring årsskiftet mot 2027 och vi söker därmed en enhetschef med ambitioner om att leda en verksamhet i framkant under ca ett års tid.Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Som enhetschef leder du vår verksamhet inom öppenvård, IHF, TFCO och Stödboende. Du har det övergripande ansvaret för en grupp kompetenta och drivna medarbetare, vilket inkluderar personalansvar, lönesättning, rekrytering och medarbetarutveckling. I nära samarbete med din chef ansvarar du även för enhetens ekonomi och budget.
Rollen innebär ett brett ansvar som omfattar metodutveckling, marknadsföring, kvalitetssäkring och arbetsmiljöfrågor. Du ingår i ledningsgruppen för Region Öppenvård, Stödboende och TFCO – en nationell region där samarbete och erfarenhetsutbyte är centralt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra barn och unga. Du har stöd från professionella funktioner inom HR, ekonomi, kvalitet och marknad. Viss chefsberedskap ingår i tjänsten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och strukturera det operativa arbetet på enheten.
Ansvara för personal, arbetsmiljö och budgetuppföljning.
Driva kvalitets- och utvecklingsarbete samt säkerställa efterlevnad av metoder.
Aktivt arbeta med kundfokus, marknadsföring och upphandlingar.
Administrera i verksamhetssystem som Journal Digital, IDOK och Stratsys.
Rekrytera och utveckla behandlingsfamiljer.
Kvalifikationer, erfarenhet och personliga egenskaper
Vi söker dig som är socionom eller har annan relevant högskoleutbildning. Du har flera års erfarenhet av arbete inom Socialtjänstlagens områden, gärna specifikt inom öppenvård eller stödboende. Erfarenhet från en ledande befattning ses som mycket meriterande.
Som person är du van att arbeta självständigt och ta ansvar för dina uppgifter, men du behöver också trivas med att arbeta i team och se Humana som en helhet. Du är trygg som person och ett naturligt bollplank för medarbetarna. Du är affärs- och målinriktad med förmåga att se helheten, det vill säga att områdena klient, kund, ekonomi, kvalité går hand i hand. Du är driftig och stresstålig och ser vikten av att ha ett nära och aktivt ledarskap. Du har god organisationsförmåga och trivs att arbeta i en snabbrörlig och dynamisk miljö. Du blir stolt när vi gör goda insatser för barn och unga och dess familjer!
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Även interna ansökningar tas in. Vid anställning ska du tillhandahålla ett utdrag ur belastningsregistret.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!Så ansöker du
Tjänsten avser inledningsvis ett vikariat om ca ett år med start i december 2026.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via annonsen.
Placeringsort: Linköping
Välkommen med din ansökan, (cv och personligt brev). Sista ansökningsdag senast 2026-08-07.Kontaktperson för detta jobb
Mikael Lannerström Regionchef Humana Öppenvård, Stödboende och TFCO 0733 227 361 mikael.lannerstrom@humana.se
Tina Ahourdan Enhetschef Humanas Öppenvård och Stödboende i Linköping 070 334 23 97 tina.ahourdan@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8005530-2081590". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
582 24 (visa karta
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582 24 LINKÖPING Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9988507