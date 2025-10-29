Enhetschef till HSL-organisation
2025-10-29
Är du en trygg och engagerad ledare? Som enhetschef i vår HSL-organisation får du möjlighet att leda team som arbetar för att förbättra livskvaliteten för våra kunder. I en organisation som präglas av tillit, utveckling och samverkan får du både ansvar och inflytande - och en chans att göra verklig skillnad. Är du den vi söker?
Om arbetsplatsen
Vård- och omsorgsförvaltningen har HSL-organisationen samlad i ett verksamhetsområde där du ingår i verksamhetschefens HSL:s ledningsgrupp. Tillsammans med dina kollegor i verksamhetsområdet för HSL har du även ett nära samarbete med både SoL-organisationen och LSS-organisationen då vi tillsammans arbetar för att ha kundens fokus - och inte bara kunden i fokus!
Nu söker vi ytterligare en enhetschef till att leda gruppen arbetsterapeuter och fysioterapeuter på våra särskilda boenden.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.
Som enhetschef hos oss behöver du ha ett varmt hjärta och ibland is i magen. Vi arbetar utifrån ett tillitsbaserat ledarskap och tycker att det är viktigt med närvarande chefer som har engagemang i arbetet.
I din roll som chef kommer du ibland att behöva fatta snabba och välgrundade beslut men du kommer även att arbeta proaktivt mot långsiktiga mål. Det är viktigt att ständigt föra en dialog kring verksamhetens organisation, arbetssätt, metoder med mera.
I ditt uppdrag har du ekonomi-, personal, kvalitet och arbetsmiljöansvar. Du leder med fokus på tillit och uppmuntrar till delaktighet och engagemang i ert gemensamma uppdrag. Du har även ansvar för att bidra till en god samverkan och ett gott samarbete med andra aktörer internt och externt.
En stor del av ditt arbete handlar om att möta dina medarbetare med värme och engagemang. Din närvaro och trygghet i din roll som ledare bidrar till arbetsglädje och ett gott arbetsklimat.
Du ska ha en lämplig högskole- eller kandidatexamen och vi vill gärna att du har arbetslivserfarenhet från ledande befattning, helst inom vård och omsorg.
Vi ser det som meriterande om du har en bakgrund som sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut och har god kännedom om lagstiftningarna LSS och SoL.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Din ledarstil präglas av ett tillitsbaserat ledarskap och du har en god kommunikativ förmåga, hög medvetenhet om betydelsen av delaktighet och du leder mot resultat utifrån uppdraget. Ditt tydliga ledarskap möjliggör för att strukturera och planera arbetet i din verksamhet. Vidare är du bra på att skapa och bibehålla goda relationer samt har mod, kreativitet och handlingskraft att genomföra vad som krävs för att leda verksamheten i rätt riktning.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Månadslönen för tjänsten är omkring 49 000 - 53 000 kronor. Vi tillämpar individuell lönesättning och erbjuden månadslön baseras på bland annat utbildning, erfarenhet och kompetens.
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
