Enhetschef till hemvården i Svalövs kommun
Svalövs Kommun, Social / Sjukvårdschefsjobb / Svalöv Visa alla sjukvårdschefsjobb i Svalöv
2026-07-03
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Svalövs kommun – med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg – erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Vill du vara med och bygga framtidens hemvård?
I Svalövs kommun är vi mitt i en spännande utvecklingsresa. Vi bygger en organisation med kortare beslutsvägar, stärker det nära ledarskapet och utvecklar ett teambaserat arbetssätt där medarbetarna ges ett större ansvar och den enskildes behov alltid står i centrum.
Nu söker vi en enhetschef som vill leda den utvecklingen tillsammans med oss.
Hos oss får du ett uppdrag där du har möjlighet att påverka på riktigt. Du får stort inflytande över verksamhetens utveckling, arbeta nära dina chefskollegor och blir en del av organisation som satsar på tillitsbaserat ledarskap, samarbete och utveckling.
Vi söker dig som ser förändring som en möjlighet, som inspirerar andra och som vill skapa en hemvård med hög kvalitet, god arbetsmiljö och stolta medarbetare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du det samlade ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö inom hemvården. Du leder verksamheten genom ett nära, tydligt och tillitsfullt ledarskap där du skapar förutsättningar för medarbetarna att lyckas i sitt uppdrag.
Hemvården står inför ett fortsatt utvecklingsarbete där vi utvecklar ett teambaserat arbetssätt. Det innebär att mindre arbetslag får ett gemensamt ansvar för en grupp brukare, med större möjlighet att planera arbetet tillsammans och skapa kontinuitet, delaktighet och kvalitet i omsorgen.
Parallellt fortsätter vi att utveckla den tvärprofessionella samverkan mellan hemvård, sjuksköterskor, rehabilitering och biståndshandläggare för att ge våra invånare en sammanhållen och personcentrerad vård och omsorg.
Vi tror på att beslut ska fattas nära verksamheten. Därför söker vi en chef som vågar ge medarbetarna ansvar, skapa engagemang och bygga en kultur där teamen utvecklas tillsammans.
Du blir en viktig drivkraft i detta arbete och förväntas bidra med engagemang, nytänkande och förmåga att omsätta visioner till konkreta resultat.
Du ingår i ledningsgruppen för vård-och omsorg, där du tillsammans med övriga chefer inom vård och omsorg bidrar till verksamhetens utveckling. Du har samtidigt ett nära samarbete med social sektors övriga chefer och stödfunktioner.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är en trygg och modig ledare som skapar engagemang, delaktighet och arbetsglädje.
Du tror på människors förmåga och leder genom tillit, tydlighet och närvaro. Du har lätt för att skapa goda relationer samtidigt som du kan fatta beslut och driva utveckling även när förändring kräver mod och uthållighet.
Du är strukturerad, lösningsorienterad och har ett helhetsperspektiv där kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö går hand i hand. Du trivs med att utveckla både människor och verksamhet och ser samarbete som en självklar framgångsfaktor.
För att du ska lyckas i uppdraget ser vi att du har:
Relevant högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag.
Erfarenhet från vård och omsorg eller annan relevant offentlig verksamhet.
God kunskap om arbetsmiljö, ekonomi och personalansvar.
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Kommunal vård och omsorg.
Förändringsledning.
Att leda verksamheter med stort medarbetaransvar.
Utveckling av teambaserade arbetssätt.
Omställningen till nära vård.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335358-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svalövs Kommun
(org.nr 212000-0993)
268 80 SVALÖV Arbetsplats
Svalövs kommun, Social Kontakt
Nås via kommunens växel
fackförbund Kommunal 0418475000 Jobbnummer
9990468