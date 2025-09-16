Enhetschef till hemvården i Skara kommun
2025-09-16
Tillsammans ger vi vård och stöd till invånare som av olika skäl behöver det. I verksamheten ingår exempelvis särskilda boenden, socialtjänst, hemtjänst, personlig assistans och anhörigstöd. Vi sätter individen i fokus och har ett gott bemötande. Vi tar tillvara på önskemål från de vi finns till för och deras anhöriga. Med ett respektfullt och lyhört bemötande bygger vi trygghet och kvalitet i verksamheten.
Efter 7 år som enhetschef i hemvården går nu vår nuvarande enhetschef vidare mot nya utmaningar, och vi söker dig som vill ta vid och fortsätta utveckla en stabil och engagerad ledningsgrupp.
Här får du möjlighet att växa i rollen samtidigt som du arbetar nära dina kollegor och medarbetare.
Med ett tillitsbaserat ledarskap jobbar du med dina medarbetare och uppmuntrar till teambaserat arbete med omsorgstagaren i fokus. Du kommer ha ett nära samarbete med avdelningschef, kollegor och andra i teamet och som enhetschef ingår du i ledningsgruppen på avdelningen vård och omsorg. Du blir en av fem enhetschefer i hemvården och sitter tillsammans med chefskollegor centralt i Skara.
Avdelningen för vård och omsorg består av särskilda boenden, korttid, hemvård och dagverksamhet. Här får du möjlighet att vara delaktig i helheten, bidra till utveckling och kvalitet, och samtidigt bygga långsiktiga relationer med både medarbetare och chefer.
Arbetet innebär
I rollen som enhetschef har du ansvar för att driva, leda och utveckla verksamheten utifrån uppsatta mål. Budget-, personal- och verksamhet samt arbetsmiljöansvar tillhör din roll. Du har yttersta ansvar för att omsorgstagarna får omvårdnad av god kvalité, anpassad utifrån ett personcentrerat arbetssätt. I din roll arbetar du målinriktat och skapar delaktighet i arbetsgruppen. I dina arbetsuppgifter ingår även att samverka med interna och externa aktörer där närstående är en viktig grupp.
Du ingår i en ledningsgrupp där du tillsammans med chef och kollegor arbetar med utveckling, uppföljning och utvärdering. I din roll som enhetschef har du även hjälp och stöd från flera andra funktioner i förvaltningen såsom controller, HR, MAS, processledare och bemanningsenhet.
Vi söker dig som har en adekvat högskoleutbildning och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser att du har en längre erfarenhet av ledarskap med ansvar för personal, budget och verksamhet. Vidare vill vi att du har systemförståelse och analytiskt tänkande för att göra uppföljningar och utvärderingar av verksamheten.
Vem är du?
Vi söker dig som är en engagerad chef och som är trygg i din roll som beslutsfattare. Du är en förebild för dina medarbetare och har förmåga att leda, motivera och inspirera andra samt skapa förutsättningar för utveckling. Du arbetar strukturerat och kan planera och prioritera. Som person är du mål- och resultatinriktad och bidrar med dina tankar och idéer. Du har lätt för att samarbeta med så väl medarbetare som kollegor, men du har lika lätt för att arbeta självständigt.
Övrig information och förmåner
- Annonsen avser en tillsvidaretjänst
- Tillträde enligt överenskommelse
- Urval och intervjuer kan komma ske under ansökningsperioden, så skicka in din ansökan redan idag!
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/144". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skara kommun
(org.nr 212000-1702) Arbetsplats
Skara kommun, Ledning/Administration Kontakt
HR Gabriella Andersson 0511-32472 Jobbnummer
9512315