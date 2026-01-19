Enhetschef till hemtjänsten vikariat
Jönköpings kommun / Sjukvårdschefsjobb / Jönköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Jönköping
2026-01-19
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du vara med och leda och driva en verksamhet vars uppdrag är att bidra till ökad livskvalité för våra kunder? Vi står för det goda mötet då vi ser att det är i mötet med kunden som värde och kvalitet skapas.
Ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke är grunden inom vår verksamhet.
Ditt nya jobb
Som enhetschef i hemtjänsten ansvarar du för att planera, leda och driva din verksamhet och genom dina medarbetare bidra till att medborgarna kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Du har verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar där utvecklings- och förbättringsarbete ingår som en naturlig del i ditt ledaruppdrag. Som chef i socialförvaltningen arbetar och leder du utifrån vårt gemensamma grunduppdrag: all verksamhet ska bygga på ett hälsofrämjande förhållningssätt där individens resurser tillvaratas och stärks genom självbestämmande, delaktighet och inflytande.
Din kompetens
Du som söker har en högskole/universitets examen som arbetsgivaren finner relevant för ledande befattning. Vi värdesätter särskilt om du har erfarenhet inom ledande befattning och har arbetat i äldreomsorgen. Vidare ska du behärska svenska i tal, skrift och läsförståelse.
Som person är du stabil och behåller lugnet i stressade situationer, är förtroendeingivande och har ett stort mått av personlig mognad. Du fokuserar på resultat med en god förmåga att organisera och prioritera ditt arbete. Du har också en god samarbetsförmåga då mycket av arbetet utförs i grupp och tillsammans med andra verksamheter inom socialförvaltningen, men hanterar självklart även självständigt arbete. Vidare är du tydlig i din framtoning och kommunikation, är lyhörd och tar egna initiativ. Dessutom kan du snabbt ändra ditt synsätt och ser möjligheter i förändringar.
Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Ditt ledarskap präglas av närvaro, delaktighet, tillit och engagemang. Utöver detta hanterar du såväl sakfrågor som medarbetare på ett professionellt sätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper!
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett spännande, utmanande och omväxlande arbete tillsammans med engagerade kollegor och medarbetare.
Andra förmåner inkluderar:
- Flexibel arbetstid
- Förkortad arbetstid juni-augusti
- Betald semester från första anställningsåret
- Möjlighet till semesterväxling
- Friskvårdsbidrag
- Läs mer om vilka förmåner du får som anställd i Jönköpings kommun https://jonkoping.varbi.com/center/tool/position/743207/edit/tab:2/Du
Välkommen till oss
Hemtjänsten består av 24 hemtjänstgrupper som är utspridda i hela Jönköpings kommun. Som enhetschef kommer du att ansvara för en hemtjänstgrupp och du ingår i ett chefsteam tillsammans med 5-7 andra enhetschefer. Organisatoriskt är du underställd områdeschef och i ditt arbete har du stöd av HR-konsult, rekryteringskonsult, ekonom, enhetsadministratör samt övrig stab och ledning. På plats ute i verksamheten har du stöd av processamordnare som planerar de dagliga insatserna som ges till kunderna. Du kommer att ha en arbetsplats ute i hemtjänstlokalen. För att få kollegialt utbyte av övriga enhetschefer har vi en gemensam lokal på skeppsbron vid södra munksjön.
Bra att veta
Rekryteringen avser ett vikariat som är på ett år. Tillträde för tjänsten är i slutet av maj. Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag till fredag.
I rekryteringen kommer vi att tillämpa tester. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer planers till den 5 och 6 februari. Intervju nr 2 kommer att planeras till den 16 februari. Välkommen in med din ansökan redan idag!
Vill du veta mer?
Anna-Karin Engström, områdeschef
Telefonnummer: 036-10 56 92, mailto:anna-karin.engstrom@jonkoping.se
Johanna Lindqvist, områdeschef
Telefonnummer: 036-10 74 26, mailto:johanna.lindqvist@jonkoping.se
Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som enhetschef till hemtjänsten vikariat!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/49". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Socialförvaltningen Jobbnummer
9691322