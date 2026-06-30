Enhetschef Till Hemtjänsten Start Omg
Viraliv AB / Sjukvårdschefsjobb / Avesta Visa alla sjukvårdschefsjobb i Avesta
2026-06-30
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Vi söker nu en erfaren enhetschef inom äldreomsorgen för ett tidsbegränsat uppdrag. Du kommer att ansvara för det dagliga arbetet vid något av kommunens vård- och omsorgsboenden och säkerställa att verksamheten bedrivs med hög kvalitet, trygghet och kontinuitet för brukarna.
Uppdraget omfattar sedvanliga arbetsuppgifter för enhetschef inom äldreomsorgen.
För att lyckas i rollen krävs B-körkort, då du förväntas vara tillgänglig på våra olika enheter.Publiceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning (minst 180 hp), t.ex. socionom, sjuksköterska eller beteendevetare.
Dokumenterad erfarenhet av arbete som enhetschef inom äldreomsorgen.
Erfarenhet av att arbeta i Lifecare.
God administrativ förmåga och trygghet i att leda personal, verksamhet och ekonomi.
Omfattning och arbetsvillkor
Heltidsuppdrag, måndag–fredag.
Start: 4 november 2025
Slut: 11 januari 2026
Möjlighet till förlängning finns.
ATT JOBBA MED OSS
Tillsammans skapar vi en arbetssituation där du som vårdpersonal kan arbeta med bra villkor och rätt lön.
Tjänstepension - För att arbete oavsett anställningsform ska vara långsiktigt.
Resor och boende - Så att du kan stödja vården där behoven är som störst utan att hindras av geografi.
Arbetskläder - Det är lättare att jobba om man är bekväm.
Försäkringar - Om något händer ska du känna dig trygg i att du får stöd.
Utbildningar - För att du alltid ska känna dig trygg på en ny arbetsplats.
Vi jobbar alltid med individuell lönesättning där din kompetens och tidigare erfarenhet samt uppdragets karaktär är vägledande.
VIRALIV
Målsättningen är att erbjuda mer trygghet och flexibilitet än andra vårdbemanningsföretag och såklart högre löner än dem inom regionerna. Arbete med oss innebär därför branschens bästa villkor. Vi jobbar också hårt med att vara en arbetsgivare som bryr sig och som finns tillgänglig oavsett tid på dygnet.
Vill du veta mer om oss eller läsa vad andra undersköterskor, sjuksköterskor och läkare tycker om att jobba med oss så kan du läsa mer på Bemlo:https://www.bemlo.se/companies/viraliv/
ANSÖKAN
Ansök direkt via länken, eller ring oss på 08-50074050 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Info@viraliv.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viraliv AB
(org.nr 559371-5682), http://viraliv.se
774 61 AVESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9986046