Enhetschef till Hemtjänsten i Vadstena Kommun
2026-02-27
Vadstena kommun söker nu en enhetschef till hemtjänsten. Vår hemtjänst är uppdelad i 5 områden/arbetsgrupper samt en nattpatrull. Totalt arbetar här ca 55 medarbetare som leds av 2 enhetschefer. På enheten finns också insatsplanerare, samordnare och en digitaliseringsansvarig undersköterska.
Vi söker dig som är en erfaren ledare med erfarenhet av hemtjänst och som har ett brinnande engagemang för utveckling och kvalitet på de tjänster vi erbjudare Vadstena kommuns medborgare.
Som enhetschef inom hemtjänsten har du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal, arbetsmiljö och budget. Du leder det dagliga arbetet och säkerställer att våra brukare får en trygg, värdig och individanpassad omsorg.
I vår organisation jobbar vi i ett par-ledarskap, det betyder att du behöver se samverkan och lagarbete som en prioriterad del av ditt arbete. Du och kollega leder enheten tillsammans som en enhet men med ett tydligt avgränsat ansvarsområde.
Du ansvarar för tre arbetsgrupper. Totalt ca 25-30 medarbetare.
* Leda, stötta och utveckla medarbetare
* Säkerställa god arbetsmiljö och hållbar bemanning
* Ansvara för verksamhetens kvalitet, uppföljning och måluppfyllelse
* Arbeta med ekonomi, budget och resursplanering
* Driva utvecklings- och förbättringsarbete
* Samverka med interna och externa aktörerKvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har relevant högskoleutbildning, exempelvis inom socialt arbete, vård eller ledarskap
* Har erfarenhet av ledarskap inom äldreomsorg, erfarenhet inom hemtjänst är meriterande
* Är trygg, tydlig och närvarande i ditt ledarskap
* Har god förmåga att arbeta strukturerat och målinriktat
* Är kommunikativ och skapar delaktighet och engagemang
* Har god administrativ och ekonomisk förståelse
Vad kan vi erbjuda?
* En meningsfull och utmanande roll där utvecklingstakten är hög
* Möjligheten att vara med och utveckla verksamheten
* En positiv och motiverande arbetsmiljö med engagerade kollegor
* Stöd och coachning från en erfaren ledningsgrupp
Bakgrundskontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Vi arbetar löpande med urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera relevant information för tjänsten i ditt CV.
