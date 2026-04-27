Enhetschef till hemtjänsten i Centrum, Torpavallsgatan
Göteborgs kommun / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2026-04-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vill du ha ett chefsjobb där du får vara med där det händer och finnas för medarbetarna i det dagliga? Vi söker vi två enhetschefer till hemtjänsten i Centrum 1. En viktig tjänst i en framtidsbransch full av utmaningar som sätter krydda på tillvaron!
Som chef på Torpavallsgatans hemtjänstcentral ansvarar du, tillsammans med övriga enhetschefer, för att omsorgstagarens behov av omsorg- och service tillgodoses. Likväl ingår att leda personal, utveckla och följa upp verksamheten inom ramen för kvalitet, personalförsörjning, arbetsmiljö, rehabilitering och budget. Medarbetarna arbetar mobilt med direkt tillgång till sina scheman, dokumentation och e-post.
Hemtjänsten står i omställning där vi stärker upp med ytterligare chefer genom att skapa minde enheter. Fram tills du blir chef för en egen enhet kommer ditt chefsuppdrag innebära att du arbetar med framtida indelning av hemtjänstenheterna i Centrum 1, i kombination med ett uppdrag som resurschef och stöttar chefskollegor med avgränsade eller specifika arbetsuppgifter inom chefsuppdraget. Primärt de som idag utgår från Torpavallsgatan hemtjänstcentral.
Du ingår i en ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef, kvalitetsutvecklare och enhetschefer, där ni tillsammans arbetar med att initiera, stödja och leda verksamhetsprocesser framåt. Du har administrativ hjälp i hemtjänstplanering, samt stöd från ekonomi och HR.
Din närmaste chef värdesätter tillitsbaserat ledarskap, men också att du som ledare vill vara synlig i verksamheten och finnas tillgänglig för medarbetarnas behov. Liksom att utforska ny välfärdsteknik inom omsorg och hur AI kan stötta dig och dina medarbetare i vardagen.
Om dig
Vi söker dig som är examinerad socionom eller har annan högskoleutbildning om minst 120 högskolepoäng som vi bedömer som likvärdig. Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet som chef, har vana av att hantera personalfrågor och särskilt i en roll där du uppskattat det operativa ledarskapet. Det är också meriterande om du tidigare har haft budgetansvar samt har goda kunskaper inom ekonomi och arbetsrättsliga lagar, samt om du har erfarenhet av arbete i hemtjänst.
Personliga kompetenser vi efterfrågar:
Samarbetsinriktad med förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Driven, där du är snabb, produktiv och motiverad samt har ett starkt engagemang och entusiasm för ditt arbete. Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra.
Utvecklingsorienterad där du motiveras av att lära dig nya saker och utvecklas. Du kommer själv med nya idéer och tar initiativ till förbättringar. Du omvärldsbevakar aktivt inom ditt yrkesområde och reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet
Stabil och trygg. Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress.
Planerade datum för intervjuer är fredag 22/5, måndag 25/5 och fredag 29/5.Publiceringsdatum2026-04-27Övrig information
We are Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens Trygg anställning Meningsfulla arbetsuppgifter Karriärmöjligheter och kompetensutveckling Heltidsanställning med möjlighet till deltid Goda semestervillkor Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
Vision Göteborg avo.goteborg@fv.vision.se Jobbnummer
9876279