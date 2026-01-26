Enhetschef till hemtjänsten i Arboga kommun
Arboga kommun, Vård och omsorg / Sjukvårdschefsjobb / Arboga Visa alla sjukvårdschefsjobb i Arboga
2026-01-26
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arboga kommun, Vård och omsorg i Arboga
Vill du leda nära verksamheten, i ett chefsteam som präglas av glädje, prestigelöshet och samarbete?
Vi söker nu en engagerad enhetschef till hemtjänsten. Hos oss blir du en del av ett team med tre enhetschefer som tillsammans leder hemtjänstens arbete. Du får ansvar för en av tre hemtjänstgrupper och arbetar nära två chefskollegor som värnar en kultur där vi hjälps åt, delar kunskap och har roligt på jobbet - även när tempot är högt.
Vi är i en spännande utvecklingsfas där hemtjänsten och HSE samlas i en ny verksamhet, med kvalitet, arbetsmiljö och personcentrering som gemensam riktning. Som verksamhetschef erbjuder jag nära ledarskap, tydlig riktning och stöd i vardagen. Jag uppmuntrar utveckling inom vårt uppdrag och gällande lagstiftning, i ett prestigelöst klimat där vi hjälper varandra och lär tillsammans.
För att du ska lyckas i uppdraget finns stöd runt dig. Till ditt stöd finns bland annat planerare, administratör, ekonom, HR-specialist samt MAS, MAR och SAS. Du får också en anpassad introduktion och en kollega som mentor.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef är din viktigaste uppgift att vara en närvarande ledare som lyfter och utvecklar dina medarbetare. Ditt ledarskap främjar en kultur som präglas av arbetsglädje och entusiasm, där vi tillsammans skapar en trygg och meningsfull vardag för dem vi är till för.
I uppdraget ingår att:
• leda, stötta och utveckla medarbetare - och ta tillvara kompetens och erfarenhet
• skapa förutsättningar för delaktighet, lärande och utveckling i arbetsgruppen
• kommunicera och samverka med brukarna och dennes närstående
• ha personal-, budget- och verksamhetsansvar
• leda, utveckla och följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål
• säkerställa att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och att lagar, policys, riktlinjer och rutiner följs
• samverka med chefskollegor och andra funktioner för att utveckla hemtjänsten.
Vi erbjuder dig:
• Ett kollegialt ledarskap - ni blir tre chefer som stöttar varandra i vardagen.
• Stödfunktioner som avlastar och stärker ditt uppdrag.
• Friskvårdsbidrag.
• Kaffe och frukt.Kvalifikationer
För att trivas hos oss krävs det att du har god förmåga att samarbeta och är målmedveten och engagerad i ditt uppdrag. Du är en lösningsfokuserad, närvarande, trygg och stabil ledare. Du är lyhörd för andra, samtidigt som du kan vara tydlig och modig när det kommer till att fatta beslut.
En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• Akademisk examen med för uppdraget lämplig inriktning och kompetens kring målgruppen.
• Erfarenhet av hemtjänstverksamhet.
• Goda datakunskaper i form av vana att arbeta i olika verksamhetssystem.
• Körkort B.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete i ledande befattning där du haft verksamhets-, personal- och ekonomiansvar.
• Erfarenhet av vård- och omsorgsarbete.
• Erfarenhet och intresse av att arbeta med kompetensförsörjning och bemanningsekonomi.Anställningsvillkor
Heltid, tillsvidareanställning.Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning tillämpas.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är den 12 februari 2026. Vi planerar för intervjuer den 24 februari.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/7". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arboga kommun
(org.nr 212000-2122) Arbetsplats
Arboga kommun, Vård och omsorg Kontakt
Verksamhetschef hemtjänst och HSE
Anette Broman 0589-874 08 Jobbnummer
9705454