Enhetschef till hemtjänsten Huddinge kommun.
2026-02-20
Nu söker vi för ett konsultuppdrag dig som kan axla rollen som Enhetschef inom Hemtjänsten.
• Omfattning: heltid 100%
• Start: 2026-03-09
• Längd: 3-5månander
Du blir anställd av Poolia men jobbar på plats ute hos vår kund.
Arbetsbeskrivning och information om aktuellt uppdrag:
Under interims uppdraget förvaltar du och upprätthåller uppdraget som enhetschef inom hemtjänsten.
Du leder, motiverar, organiserar och utvecklar verksamheten utifrån mål, lagar, riktlinjer och policy.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Du skapar förståelse och engagemang för det som behöver genomföras. Du har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar för enheten. Som stöd i ditt arbete har du arbetsledare, samt tillgång till personal- och ekonomifunktioner, samt bra verksamhetssystem.
• Du ansvarar för enhetens kvalitetsarbete och egenkontroller. Du arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet på enheten där teamkänsla och delaktighet genomsyrar arbetet.
• Du ingår i ledningsgruppen för sektionen ordinärt boende, tillsammans med övriga enhetschefer och sektionschef. I ledningsgruppen bidrar du aktivt till kontinuerlig verksamhetsutveckling.
• Du har ca 35-37 medarbetare.
I uppdraget kan det bli aktuellt med att beredskap "chef i beredskap" där du vid 2-3 tillfällen under ett år har en beredskapsvecka där finns tillgänglig för arbetsledningsfrågor under kvällar, nätter och helger.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla nedan kriterier.
• Socionomutbildning
• 1-2+ års chefserfarenhet inom Hemtjänst med personal och budgetansvar.
• God kunskap om lagrum som styr verksamheten SOL.
• Du är trygg i din yrkesroll och har förmåga att leda, inspirera och motivera dina medarbetare genom nära samverkan med dina medarbetare.
• Du har god kommunikationsförmåga.
Om verksamheten
Tycker du att ovan stämmer in på dig? Ja då skall du såklart söka rollen via länken i annonsen.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått u.
Välkommen!
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
