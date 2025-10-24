Enhetschef till hemtjänsten Bollnäs Kommun
2025-10-24
Socialförvaltningens uppdrag är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, sjukdom, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Verksamheten omfattar äldreomsorg, hälso- och sjukvård, anhörigstöd, funktionsstöd och individ- och familjeomsorg.
Genom vårt arbete vill vi skapa förutsättningar för delaktighet, trygghet och inflytande över sitt eget liv.
Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa i ett arbete där du gör skillnad för andra. Välkommen till oss och välkommen med din ansökan!
Vi söker nu en enhetschef inom hemtjänstverksamheten som kan ta vid när vår kollega går vidare till annan tjänst.
Äldreomsorgen och hemtjänstverksamheten befinner sig i en spännande fas med utmaningar och möjligheter. Tillsammans med medarbetare, kollegor, andra chefer och professioner kommer du befinna dig i en tid av utveckling där vi fortsätter vårt arbete med bland annat nya socialtjänstlagen, digitalisering, välfärdsteknik, kompetensutveckling och fokus på frisk faktorer. Tillsammans arbetar vi för god vård och omsorg till brukare av hemtjänst och en äldreomsorg att vara stolt över.
I Bollnäs Kommun kan du trivas, växa och bidra!Dina arbetsuppgifter
Vi letar efter dig som vill vara med - påverka, driva förändring och utveckling - som inte backar för utmaningar. Vi lägger stor vikt vid att du som chef kan skapa trygghet och struktur med god kommunikation och samverkan med kollegor och medarbetare.
Vilka är dina arbetsuppgifter? Som enhetschef får du spännande och varierande arbetsuppgifter med ansvar för att leda, planera, samordna och följa upp verksamheten så den drivs med kvalitet och enligt gällande lagar, mål och beslut. Utgångspunkten för hemtjänstverksamheten är biståndsuppdragen men även hälso- och sjukvårdsinsatser. Du arbetar för att omsätta mål till handling - att de genomförs och följs upp. Arbetar för att sätta brukarnas behov i fokus och skapa goda förutsättningar för medarbetarna. Att samverka, uppnå delaktighet och ta till vara och utveckla kompetens. Kvalitetsutveckling - något vi vill att också du värdesätter. Du kommer ha fullt ansvar för verksamhet, ekonomi och personal.
Hemtjänsten i Bollnäs kommun består av flera enheter som är fördelade på olika områden i kommunen. Tillsammans driver vi verksamheten hemtjänst men med chefsansvar för olika enheter. Du ingår i hemtjänstens ledningsgrupp som träffas regelbundet för att arbeta med gemensamma frågor, bolla idéer, stötta varandra, planera och följa upp verksamheten. Vi ser det som viktigt att uppnå samsyn inom verksamheten med helhetssyn på äldreomsorgen i Bollnäs kommun.
I ditt dagliga arbete finns nära stöd i form av Teamsamordnare. Mycket samarbete sker med andra chefer, sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut och biståndshandläggare. Till din hjälp finns riktade stödfunktioner, så som ekonomer och HR-konsulter, men även andra stödfunktioner i förvaltningen och kommunen som hjälper dig att lyckas.
I vår verksamhet får du inte tråkigt, du lär dig nytt varje dag och vi utvecklas tillsammans!Kvalifikationer
Du har högskoleexamen inom socialt arbete, vård och omsorg, hälso- och sjukvård, personal eller utbildning och samlad erfarenhet som vi finner likvärdig. Vi ser gärna att du har chefserfarenhet.
För att lyckas i ditt uppdrag ser vi att du har lätt för att samarbeta och att du samtidigt kan arbeta självständigt. Du är strukturerad med förmåga att leda och motivera. Du har gott omdöme och gör prioriteringar när det behövs. Du ger och efterfrågar kunskap som bidrar till utveckling. Anställningsvillkor
Intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 27 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
