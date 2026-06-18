Enhetschef till Hemtjänsten
Värnamo Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Värnamo Visa alla sjukvårdschefsjobb i Värnamo
2026-06-18
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Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.
Är du den ledare vi söker? Vill du ta dig an en spännande och utmanande roll som enhetschef inom hemtjänsten? Här får du möjligheten att bidra till framtidens vård och omsorg i Värnamo kommun.
Vi ser fram emot att höra från dig – Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder en stimulerande och dynamisk arbetsmiljö med ett positivt arbetsklimat och korta beslutsvägar. Hos oss möts du av ett stödjande och inkluderande ledarskap som präglas av tillit och förtroende. Vilket vi hoppas ska ge dig möjligheter att påverka och bidra till din utveckling i rollen.
Tjänsten är placerad i Forsheda/Bredaryd, och du utgår från något av våra kontor på vald ort.
Ditt uppdrag
Som enhetschef för hemtjänsten i omsorgsförvaltningen har du ett övergripande ansvar för att leda och utveckla ditt chefsområde. Du säkerställer att personal, ekonomi och arbetsprocesser fungerar effektivt och i linje med kommunens mål och värdegrund.
Du har personalansvar för cirka 20 medarbetare, inklusive samordnare, som stödjer dig i det dagliga arbetet med planering och bemanning. Tillsammans driver ni verksamheten framåt och säkerställer effektivitet och hög kvalitet i arbetet. Som en del av verksamhetsledningsteamet, lett av verksamhetschefen, bidrar du till hemtjänstens strategiska utveckling.
Vidare ansvarar du för att:
säkerställa kvalitet och utveckling genom aktivt förbättringsarbete utifrån lagar och riktlinjer.
leda och skapa engagemang genom att främja en kultur av tillit, öppenhet och delaktighet där medarbetare utvecklas och bidrar till gemensamma mål.
ansvara för ekonomi och planering genom att hantera budget, optimera resurser och strukturera verksamheten.
driva strategiskt samarbete genom ledningsgruppsarbete och samverkan med andra enhetschefer, stödfunktioner samt interna och externa aktörer.
Som chef i Värnamo kommun är du en förebild och ambassadör. Du kommunicerar tydliga mål, skapar delaktighet och tar ansvar för helheten genom att samarbeta över enhetsgränserna.
Din profil
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är en erfaren, trygg och utvecklingsorienterad ledare med stort engagemang för verksamhet och medarbetare. Du har ett närvarande och lyhört ledarskap och skapar förtroende genom att inspirera, stödja och motivera dina medarbetare. Med ett gott helhetsperspektiv bidrar du till delaktighet och utveckling, både för individen och verksamheten.
Du är strukturerad, flexibel och prestigelös, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Samarbete är en självklar del av ditt ledarskap och du ser samverkan – både internt och externt – som en viktig framgångsfaktor. Du trivs i en roll där du växlar mellan operativa och strategiska frågor och driver arbetet framåt på ett lösningsorienterat sätt.
Vidare ser vi att du har:
högskoleutbildning inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård, social arbete eller annan utbildning som arbetsgivare bedömer likvärdig
erfarenhet och kunskap av arbete inom omsorg eller arbetsledarerfarenhet
erfarenhet av att arbeta med budget, planering och uppföljning
goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling samt förändringsledning
erfarenhet av att leda och utveckla arbetsgrupper och driva förändrings- och utvecklingsprocesser
erfarenhet av digitalisering och digitala verktyg samt genomförd ledarskapsutbildning
Information om anställningen
Du har möjlighet att tillträda denna tjänst under förutsättning att erforderliga beslut tas. Vi erbjuder goda anställningsvillkor där villkoren regleras i kollektivavtal. Hos oss får du en arbetsmiljö som främjar både trivsel och utveckling. I Värnamo kommun ser vi olika bakgrunder och perspektiv som en tillgång och lika möjligheter som en självklarhet.
Läs mer om oss och våra förmåner - Att jobba hos oss - Värnamo kommun (varnamo.se)
Din ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-07.
Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi, din ansökan ska innehålla CV och personligt brev.
Har du skyddade personuppgifter eller annan information du bedömer som känslig, kontakta rekryterande chef innan du ansöker.
För denna tjänst krävs ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via Polisens webbplats och ska uppvisas innan anställningen kan påbörjas. Vi rekommenderar att du ansöker om detta i god tid, då handläggningstiden kan variera. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi undanbeder oss erbjudande om annonserings- och rekryteringshjälp.
Information om lön. Utifrån EU:s lönetransparensdirektiv lämnar Värnamo kommun information om ingångslöneintervall för tjänsten i annonsen. Det intervall som anges utgår från lägsta lön och medianlön inom yrkeskategorin som denna annons avser. Medianlön är den mittersta lönen, vilket innebär att hälften av alla medarbetare inom yrkeskategorin i Värnamo kommun har lägre grundlön än medianen och hälften har högre.
Du hittar information om ingångslöneintervallet på vår hemsida: Information om lön - Värnamo kommun.
Informationen om lön är vägledande och inte bindande. Värnamo kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning, vilket innebär att slutlig lön fastställs baserat på uppdragets svårighetsgrad och ansvarsnivå samt den enskildes utbildningsbakgrund och erfarenhet. Vid eventuellt erbjudande om anställning betyder detta att den lön som förhandlas om både kan vara högre eller lägre än vad som anges i ingångslöneintervallet.
Du hittar information om hur vi arbetar med lön i Riktlinje - Lönebildning på vår hemsida: Riktlinjer - Värnamo kommun. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo Kommun
(org.nr 212000-0555), https://kommun.varnamo.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kommunen.html
Kyrktorget 1 (visa karta
)
331 31 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Värnamo kommun Kontakt
Therese Ek therese.ek@varnamo.se Jobbnummer
9970152