Enhetschef till hemtjänst Väster
Västerås kommun / Sjukvårdschefsjobb / Västerås Visa alla sjukvårdschefsjobb i Västerås
2025-12-18
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
För att främja och utveckla framtidens hemvård, när allt fler äldre bor hemma längre, har vi tillsammans inom hemtjänsten påbörjat en spännande förändringsresa. Du bidrar med ditt engagemang och din kunskap för att skapa stolthet för arbetet, höja kompetensen och utveckla smarta arbetssätt.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag innebär att leda 5 avdelningschefer, åtta administrativa assistenter och driva verksamhetsutveckling med fokus på kvalitet, ekonomi och resultat. Du bidrar med tydlighet och stabilitet i en dynamisk vardag som kräver flexibilitet. Genom att hela tiden behålla helhetsperspektivet och tänka strategiskt driver du verksamheten framåt för att möta utmaningar på bästa sätt. Du trivs med att få påverka och tänka nytt för att ständigt hitta nya vägar oavsett om det är kopplat till ekonomi eller att få medarbetare att växa.
Du ingår i ledningsgruppen för området och har stort stöd av verksamhetschef och enhetschefskollegor. Tillsammans tänker vi klokt och ser lösningar och du bidrar aktivt i dessa sammanhang med din positiva inställning och din energi.
Din kompetens
Du har en nära och relationell ledarstil som präglas av personlig omtanke i kombination handlingskraft och beslutsamhet. Att leda i förändring och utveckling är en av dina styrkor och du gör det med tydlig kommunikation och genom att skapa trygghet. Din bakgrund är flerårig chefserfarenhet inom vård och omsorg eller socialt arbete. Är du van att leda andra chefer är det en fördel. Du har en relevant högskoleutbildning för området t ex sjuksköterska, sociala omsorgsprogrammet, socionom eller liknande . Du är van att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och driva utvecklingsprocesser med goda resultat i en föränderlig verksamhet.
Vi erbjuder
Hemtjänsten är ett område med otrolig potential och har en central roll i framtidens äldrevård. Tycker du att ledarskap i en intressant och snabbfotad verksamhet, där utveckling och kreativitet är centralt, är detta platsen för dig. Här har du utrymme att använda din kompetens och påverka för att främja tillvaron för våra äldre.
Som chef har du ett starkt stöd i vardagen av olika spetskompetenser som backar upp dig när du behöver. Vi har stödfunktioner inom HR, ekonomi, utveckling, kommunikation och digitalisering.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Ledarskap i Västerås stad
Ledarskap i Västerås stad genomsyras av vår värdegrund: Alltid bästa möjliga möte. För att du som ledare ska få verktyg, kunna utvecklas och rustas i att leda genom Alltid bästa möjliga möte finns flera stadsövergripande satsningar. Vi är stolta över att alla chefer genomför vårt eget ledarskapsprogram. Allt för att utveckla förmågor att leda och utveckla både verksamhet och medarbetare.
Läs gärna mer: http://www.vasteras.se/naringsliv-och-arbete/jobb-och-karriar/vara-yrken/jobba-i-en-ledande-roll
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Fackliga representanter i denna rekrytering är:
Maria Vikblom, SACO, maria.vikblom@vasteras.se
, 021-394688Ulrika Holmer, Ledarna, ulrika.holmer@vasteras.se
, 021-391341Siri Väisänen Rytterström, Kommunal, 073-8681956Susanne Moell, Vision, susanne.marie.moell@vasteras.se
, 021-393927
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00702". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Ansvarig rekryterare
Joanna Lindgren joanna.lindgren@vasteras.se 021-39 39 74 Jobbnummer
9651249