Enhetschef till hemtjänst inom äldreomsorgen
2025-10-24
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Vill du vara med och leda och utveckla framtidens äldreomsorg? Präglas ditt ledarskap av mod, ansvar och fantasi? Då kan det var du! Vi söker nu en enhetschef till verksamhetsområde vård och omsorg i hemmet. I verksamhetsområdet ingår hemtjänst, korttidsplatser, trygghetsplatser och dagverksamhet för personer med demenssjukdom.
Som ledare hos oss arbetar du nära dina medarbetare och är med och påverkar utvecklingen av verksamheten. Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla för dem vi är till för, tillsammans med engagerade och kunniga medarbetare.
Vimmerby erbjuder dig bland annat:
* Ett stimulerande och varierat arbete
* Introduktion med egen mentor
* Flextid
* Distansarbete till viss del av arbetstiden
* Möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra semesterdagar
* Friskvårdsbidrag
Ditt nya jobb
Som enhetschef hos oss har du ett helhetsansvar för din verksamhet gällande personal, ekonomi, kvalitet och utveckling. Du rapporterar till verksamhetschef inom området och ingår i verksamhetens ledningsgrupp tillsammans med andra enhetschefer. Verksamheten du leder styrs av olika lagar samt socialnämndens mål.
Hos oss förväntas du som ledare sträva efter att skapa tillit och att använda hög frekvens av utvecklande ledarskap för att alla dina medarbetare ska känna arbetsglädje, må bra och prestera som bäst. Vi i Vimmerby kommun arbetar aktivt med att stödja och utveckla ledarskapet och har ett eget ledarutvecklingsprogram, ett program alla nya chefer får ta del av.Kvalifikationer
Vi söker dig som har god förmåga att leda och motivera för att effektivt nå uppsatta mål. Dina personliga kompetenser är viktiga som ledare i detta uppdrag och vi ser att du som söker är trygg, stabil och har en god självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv och har förmågan att skilja på det personliga och professionella. Som person är du lyhörd och smidig i dina relationer med andra människor. Du kommunicerar och samarbetar bra med andra och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang och ser värdet i att skapa och underhålla relationer och kontakter.
Du är en person som leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du är van vid att samordna grupper och arbetar för att skapa engagemang och delaktighet och blir således en god referenspunkt för andra. Du är självgående och tar ansvar för ditt arbete och driver dina processer vidare. Du håller fokus på mål och resultat när du prioriterar, planerar och agerar i arbetet, men har även förmågan att förbli flexibel och kan förändra din inriktning när målen ändrar sig. Du behåller ditt lugn och har ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker, även i stressade situationer.
Relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig är ett krav. Erfarenhet av att leda och utveckla verksamhet är meriterande. B-körkort är ett krav.
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga kompetenser och intresse för tjänsten. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Fackliga representanter nås via kommunens växel 010-356 90 00
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
