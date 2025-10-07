Enhetschef till hemtjänst i Kortedala och Bergsjön
2025-10-07
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-10-07Arbetsuppgifter
Är du den trygga ledaren som får dina medarbetare att växa? Vill du ha ett arbete som är både utmanande, meningsfullt och där den ena dagen aldrig är den andra lik? Då är det här jobbet för dig och du har chansen då vi nu söker två enhetschef till hemtjänsten i nordöstra Göteborg. Vi utökar nu med enhetschefer för att minska antalet medarbetare per chef.
Du kommer att vara en del av att förbereda ett förändringsarbete där vi utökar med två enheter. Kortedala och Bergsjön får två nya enheter under 2026. Du ansvarar för en arbetsgrupp med ca 20 anställda som består av undersköterskor. Du kommer att utöva ett nära ledarskap vid din enhet. Vid Kortedala Torg utgår du från central tillsammans med ytterligare två enhetschefer och i Bergsjön utgår du från central tillsammans med ytterligare en enhetschef, som tillsammans driver hemtjänst framåt.
Ditt huvuduppdrag som enhetschef för hemtjänstenheten innebär ansvar för utförandet av beviljade biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Uppdraget innebär att leda, planera, utveckla och ansvara för din enhet med budget-, personal- och arbetsmiljöansvar. Tillsammans med dina medarbetare och ledningsgruppen ska du forma, utveckla och följa upp arbetet utifrån formulerade mål och uppdrag. Du ingår i en ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef och enhetschefer, vi är ett team som värnar om ett gott samarbete.
Vi är konkurrensutsatta enligt Lagen om Valfrihet och arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vårt arbetssätt. Du säkerställer att metoder och arbetssätt utgår från forskning, nationella riktlinjer och beprövad erfarenhet och du bevakar även samhällsutvecklingen. Bemannings-, samt hemtjänstplanering och kompetensförsörjning är en förutsättning för att nå målen. Dina medarbetare arbetar mobilt med smartphone med direkt tillgång till scheman, dokumentation och e-post.
Förutom stödfunktionerna ekonomi, kommunikation och HR finns även administrativt stöd för dig som chef med chefsstöd, administratör med planerarinriktning, omsorgshandledare, bemanningscontroller och kvalitetsutvecklare. På kvällar och helger finns en trygghetsjour som hanterar delar av ditt uppdrag.
För att stötta och utveckla dig i ditt ledarskap erbjuder Göteborgs Stad olika introduktionsmoduler samt kompetensutvecklingsprogram som är riktade till chefer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med minst 120 högskolepoäng inom vård och omsorg, socialt arbete eller beteendevetenskap. Alternativt kan du ha en annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Meriterande:
• Ledarskapsutbildning
• Erfarenhet som chef med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar
• Goda kunskaper om gällande lagstiftning Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslag
• Erfarenhet av arbete i äldreomsorg eller hemtjänst i någon annan roll än som chef
Personliga kompetenser:
Du är tydlig i din kommunikation och har förmågan att påverka andra genom att engagera och motivera. Du bidrar med energi och entusiasm som inspirerar till goda prestationer och stärker teamkänslan. Som chef är du lyhörd för idéer och synpunkter från dina medarbetare genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du har god förmåga till samarbete och har lätt för att skapa relationer.
Du är modig, har integritet och kan fatta egna beslut. Som person och ledare är du mål- och resultatorienterad och har en utvecklad social säkerhet med förmåga att läsa av och agera i olika sociala situationer. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov.
Är du en ledare som ser möjligheter och vill arbeta utifrån ett tillitsbaserat ledarskap? Vi kan erbjuda dig ett spännande utvecklingsarbete tillsammans med kunniga chefer och medarbetare. Vi är Göteborg, är du det också? Varmt välkommen med din ansökan!
Preliminära datum för intervjuer: måndag 15/9, tisdag 16/9, fredag 19/9, måndag 22/9.
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282247". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Susanna Siljegovic susanna.siljegovic@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-365 23 47 Jobbnummer
9543460