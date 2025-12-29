Enhetschef till Hemsjukvården i Sydost
2025-12-29
Vill du vara med och göra vardagen enklare för Örebroarna? Vi söker nu en enhetschef som vill vara med och leda Hemsjukvårdsområde Sydost i Örebro Kommun. Var med om en spännande resa i att bidra till utveckling av vår organisation!
Om tjänsten
Som enhetschef har du personal-, arbetsmiljö-, ekonomi- och verksamhetsansvar avseende hemsjukvård inom ett geografiskt område i kommunen. Du samarbetar med övriga enhetschefer inom hemsjukvården och ansvarar för att följa politiska beslut och satta mål. Verksamheten ska drivas med god kvalitet inom ekonomiska ramar utifrån målsättningen ökat inflytande och delaktighet för de medborgare som har behov av våra tjänster. Du leder verksamheten så att medarbetarna känner sig delaktiga och engagerade och verkar för god samverkan mellan de olika yrkesgrupperna inom enheten men också för god samverkan externt. I uppdraget ingår att följa upp och utvärdera resultat ur olika perspektiv som ex. kvalitet och ekonomi. Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschefen i hemsjukvården och ingår i hemsjukvårdens ledningsgrupp.
Som enhetschef i Hemsjukvården Sydost, leder du i hälso- och sjukvård i ordinärt boende genom sjuksköterskor, arbetsterapeuter och undersköterskor. För att lyckas i arbetet behöver du kunna samverka och samarbeta med alla aktörer runt patienter och verksamhet. Under 2025 har en ny överenskommelse för hälso- och sjukvård i hemmet trätt i kraft och det pågår ett intensivt förändringsarbete för att komma i mål, något som vi gör tillsammans med regionen. Utifrån det behöver du kunna arbete med förändringsledning.
Exempel på arbetsuppgifter:
• personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar
• leda verksamheten så att medarbetarna känner sig delaktiga och engagerade
• verka för god samverkan mellan de olika yrkesgrupperna inom enheten
• följa politiska mål och beslut
• riskbedöma, följa upp och utvärdera resultat ur olika perspektiv som ex. arbetsmiljö, kvalitet och ekonomi
Om arbetsplatsen
Hemsjukvård Sydost är ett av totalt fem hemsjukvårdsområden i Örebro kommun. Vårt upptagningsområde består av tätort och landsbygd i ett omväxlande och trevligt område. Vår enhet är inne i ett spännande utvecklingsskede där vi jobbar med olika utvecklingsarbeten som till exempel koordinatorfunktion. Syftet är att förbättra tillgängligheten för invånarna och förbättra arbetsmiljön för medarbetarna.
Område vård och omsorg är en del av Socialförvaltningen. Verksamheten omfattar vård och omsorg, förebyggande verksamhet, myndighetsutövning inom området samt boendeplacering och bostadsanpassning. Inom område Vård och omsorg arbetar vi med att stödja och hjälpa människor som behöver vård, stöd eller omsorg i sin vardag.
Läs mer om hur det är att jobba som chef i Örebro kommun på vår chefssida under orebro.se/jobb.
Som enhetschef hos oss är det viktigt att du har ett gott samarbete med andra. Du lyssnar, kommunicerar och löser situationer som uppstår på ett konstruktivt sätt. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du bjuder in till dialog för att skapa delaktighet och har förmåga att sätta dig in i andras perspektiv. Det är viktigt att du är resultatorienterad och strukturerad samt har ett brett perspektiv på frågorna. Du förstår din roll men ser även till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
• högskole-/universitetsutbildning som legitimerad sjuksköterska, legitimerad arbetsterapeut, eller annan utbildning inom vård- och omsorg eller socialt arbete som arbetsgivaren finner relevant för tjänsten
• chefserfarenhet inom hälso- och sjukvård
• erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete
• B-körkort
Meriterande:
• erfarenhet från kommunal eller regional primärvård
• erfarenhet av arbete i verksamhetssystem Lifecare, Medvind, Personec, Raindance eller motsvarande systemTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Som en del av urvalsprocessen kan vi komma att tillämpa tester.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 12 januari.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
