Enhetschef till hemsjukvården
Gällivare kommun / Sjukvårdschefsjobb / Gällivare
2026-02-05
Socialförvaltningen bedriver lagstyrd verksamhet med stöd av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialförvaltningen ska på demokratins grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet men också ge en god omsorg, hälso- och sjukvård och service till äldre, personer med funktionsnedsättning och andra som behöver samhällets stöd.
Socialförvaltningen består av Biståndsenheten, Avdelning för vård- och omsorg, Avdelning för funktionsstöd, Avdelning för hemvård samt Ledningsstödsorganisationen. Tjänsten som enhetschef för hemvårdens sjuksköterskor finns inom hälso- och sjukvårdsorganisationen. Enheten uppdrag finns inom särskilda boenden för äldre, LSS och patienter som bor i ordinärt boende.Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef arbetar du verksamhetsnära och operativt med ett tydligt ansvar för patienter, medarbetare, ekonomi, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling inom din verksamhet. Du ska leda och styra verksamheten genom ett resultatinriktat arbetssätt utifrån politisk målstyrning och egenkontroll. Du ingår i avdelningen hälso- och sjukvårdsledningsgrupp och är direkt underställd verksamhetschef. Du arbetar för en hög patientsäkerhet och medarbetarnas arbetsmiljö. Du ansvarar för att verksamheten arbetar utifrån gällande lagar och rutiner.Kvalifikationer
Du har:
Universitets- eller högskoleutbildning som är lämplig för uppdraget. Är insatt i det lagstiftningsområde som styr vårt verksamhetsområde. Meriterande om du har hälso- och sjukvårdsbakgrund.
Erfarenhet av ledarskap, ansvarstagande samt van att arbeta självständigt och målinriktat.
God samarbetsförmåga med kollegor, anhöriga och andra yrkeskategorier.
Är mål- och resultatinriktad och har förmåga att hitta nya lösningar och möjligheter i verksamheten.
Grundläggande datavana och erfarenhet av att arbeta med olika typer av IT-program som ett stöd i ditt arbete. Meriterande är kunskaper i bla programmen Lifecare, Pulsen Combine, & TimeCare.
Körkort: B
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Gällivare kommun erbjuder dig
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjligheten till att växla semesterdagar till lediga dagar
Gällivare kommuns ledarskapsutvecklingsprogram
Anställningstyp/arbetstider

Tillsvidare anställning 100 %. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillsvidare anställning 100 %. Provanställning kan komma att tillämpas.Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: enligt överenskommelse
Sista ansökningsdagen: 2026-03-01
Upplysningar
Tf Avdelningschef Therese Oskarsson tel: 0970-81 8723.
Fackliga företrädare
Vision eller Ledarna, tel. 0970-818 000
