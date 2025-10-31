Enhetschef till Hälsocentralen Ånge, Sundsvall
2025-10-31
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vill du vara med och forma framtidens nära vård - Vi söker en ledare som präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla, framtidsfokus och personligt mod.
Hälsocentralen Ånge är en välfungerande och trivsam arbetsplats med cirka 23 medarbetare som tillsammans representerar en bred kompetens inom hälso- och sjukvård. Här arbetar vi målmedvetet för en nära, trygg och tillgänglig vård för våra medborgare.
Vi finns cirka 10 mil väster om Sundsvall, med goda kommunikationer.
Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen och chefsförordnandet är tidsbegränsat med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Som chef i Region Västernorrland företräder du arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod.
Enhetschef till Hälsocentralen Ånge, SundsvallPubliceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef hos oss leder och utvecklar du verksamheten i linje med Region Västernorrlands mål och värderingar. Du har det övergripande ansvaret för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi - och du gör det med ett tydligt, närvarande och coachande ledarskap. Du inspirerar till delaktighet, engagemang och arbetsglädje, för att medverka till en attraktiv arbetsplats - både för patienter och för våra medarbetare.
Rollen innebär både strategiskt och operativt ansvar, där du får möjlighet att omsätta visioner och strategier till konkreta förbättringar i vardagen.
Som del av verksamhetsområdets ledningsgrupp samarbetar du nära verksamhetschef och kollegor från 5 andra enheter. Tillsammans driver vi utveckling, kvalitet och resultat - med målet att skapa framtidens primärvård i Region Västernorrland.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har akademisk examen inom hälso- och sjukvård
Har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård
Har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av ledarskap och utvecklingsarbete
Har arbetslivserfarenhet inom primärvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående- Du tar initiativ med trygghet och integritet
Samarbetsförmåga- Du är en lagspelare som bygger tillit, samarbete och gemensamma mål
Resultatorienterad- Har förmåga att omsätta idéer till handling
Ledarskap- En modig och närvarande ledare som vågar visa vägen
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
