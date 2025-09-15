Enhetschef till Hälsocentralen Ånge, Sundsvall
Region Västernorrland / Sjukvårdschefsjobb / Sundsvall Visa alla sjukvårdschefsjobb i Sundsvall
2025-09-15
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Hälsocentralen Ånge är en arbetsplats där nära teamarbete och mångårig erfarenhet är en av framgångsfaktorerna. Vi är ca 23 medarbetare på arbetsplatsen med olika kompetenser inom hälso- och sjukvård. Hälsocentralen Ånge är belägen cirka 10 mil väster om Sundsvall, med goda kommunikationsmöjligheter. Vi arbetar för ett gott samarbetsklimat med övriga vårdgivare i kommunen med utveckling mot nära vård för våra medborgare
Vill du göra skillnad och vara med och påverka utvecklingen av nära vård? Vi söker nu en enhetschef till oss på hälsocentralen Ånge!
Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen och chefsförordnandet är tidsbegränsat med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Som chef i Region Västernorrland företräder du arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod.
Enhetschef till Hälsocentralen Ånge, SundsvallPubliceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef leder och utvecklar du vår hälsocentral i enlighet med verksamhetens övergripande mål. Du har det fulla ansvaret för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi. Tillsammans med ditt team verkar du för att skapa högkvalitativ vård och ett hållbart, positivt arbetsklimat.
I ditt ledarskap är du tydlig och närvarande, och du stöttar medarbetarna genom dialog, återkoppling och ett coachande förhållningssätt som främjar delaktighet, kreativitet och förtroende. Rollen innebär både strategiskt och operativt ansvar, där tyngdpunkten ligger på den operativa vardagen och på att vara hälsocentralens ansikte utåt. Du driver utveckling, förbättringar och marknadsföring med målet att göra hälsocentralen attraktiv och konkurrenskraftig - både för patienter och medarbetare. Genom att se de stora sammanhangen och samtidigt ha förmågan att arbeta på detaljnivå omsätter du visioner och strategier i praktiska handlingsplaner som gör skillnad i vardagen.
Du trivs i arbetsgivarrollen, är självgående och lösningsfokuserad och har förmåga att skapa engagemang och samarbete kring gemensamma mål. Som en del av verksamhetsområdets ledningsgrupp samverkar du nära med verksamhetschef och enhetscheferna för de övriga fem hälsocentralerna, där ni tillsammans bidrar till att stärka hela verksamhetens utveckling och resultat.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har akademisk examen inom hälso- och sjukvård
Har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av ledarskap och utvecklingsarbete
Har arbetslivserfarenhet inom primärvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Samarbetsförmåga
Mål - och resultatorienterad
Ledarskap
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10:2025:102". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Pernilla Wikudd +4660184958 Jobbnummer
9508740