Enhetschef till hälso-och sjukvårdsenheten
2026-03-31
Ref: 20260589 Publiceringsdatum2026-03-31
Funktionsstödsförvaltningen är inne i ett spännande förändringsarbete genom omställningen till en god och nära vård, där en tillgänglig vård och omsorg med fokus på ett personcentrerat förhållningssätt är målet. Nu söker vi en engagerad enhetschef till vår hälso-och sjukvårdsenhet som vill vara med och leda det viktiga arbetet framåt.
Inom hälso- och sjukvårdsenheten arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter i tvärprofessionella team. De har som mål i sina uppdrag att arbeta personcentrerat, hälsofrämjande och patientsäkert för patienter som bor i bostad med särskild service enligt LSS, SoL eller personlig assistans. Arbetet sker i nära samarbete med förvaltningens övriga verksamheter för att kunna ge en god och jämlik hälso- och sjukvård till personer med funktionsnedsättning inom Malmö stad.
Som enhetschef arbetar du som andra linjens chef med ansvar att leda och fördela arbetet inom enheten och ge enhetens fem sektionschefer (första linjens chefer) stöd i deras dagliga arbete.
Du har budget-, personal- och arbetsmiljöansvar för enheten och du ansvarar för att i samverkan med andra aktörer strategiskt planera arbetet inom de områden som finns i enhetens uppdrag.
I uppdraget som enhetschef får du ett självständigt och varierat arbete där du arbetar i nära samarbete med avdelningschef och ledningsgrupp. Du har stor möjlighet att påverka förvaltningens utveckling genom att bidra med förbättringsförslag och innovativa lösningar inom enhetens ansvarsområde.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en universitet/högskoleexamen om minst 180 hp som t ex sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Du har även någon form av chefs- eller ledarskapsutbildning. Har du har erfarenhet av att leda andra chefer inom kommunal hälso- och sjukvård ser vi det som meriterande.
Vi söker dig som har bred erfarenhet av ledarskap där ansvar för personal, arbetsmiljö och ekonomi varit en del i uppdraget. Du har även erfarenhet av att leda och utveckla andra chefer.
För att lyckas i rollen har du tidigare arbetat med att leda och styra övergripande verksamhetsutveckling och förändringsarbete. Du är van vid att skapa engagemang och förutsättningar för samarbete, och du har god kännedom om den lagstiftning som styr våra verksamheter - Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL). Har du dessutom tidigare erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation ser vi det som meriterande.
Du behöver vara lyhörd för behov och leda genom samverkan och delaktighet. Vidare behöver du förstå vikten av ett tillitsbaserat ledarskap och kunna skapa trygghet genom tydlighet och löpande uppföljning. Du arbetar bra med andra människor, agerar lyhört och uppmärksamt för andras synpunkter, kompetens och prestationer. Identifierar och utvecklar relationer i grupp. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du är strukturerad och kvalitetsmedveten i ditt arbete och har förmågan att se ditt uppdrag i ett perspektiv som omfattar hela organisationen. Som person är du driven, flexibel och lösningsorienterad och du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Om arbetsplatsen
Hälso- och sjukvårdsenheten är en av tre enheter i avdelning hälsa och utveckling. Enheten består av fem sektioner bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, sjuksköterskor och undersköterskor.
Enheten har nyligen genomfört en organisationsförändring till tvärprofessionella team. I enhetschefsuppdraget kommer du fortsätta det påbörjade arbetet samt bygga upp och utveckla verksamheterna i enheten tillsammans med medarbetare och sektionschefer.
Till enheten finns även ett antal andra specialistfunktioner knutna, bland annat kvalitetsutvecklare, professionsstödjare och HS-kordinator.
I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3400 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare och hälso- och sjukvård. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi kommer att genomföra intervjuomgång 1 på förmiddagen den 23 april. Övrig information
I denna rekrytering ersätts det personliga brevet av urvalsfrågor för att alla kandidater ska bli bedömda likvärdigt. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Frågor om specifika jobb besvaras av kontaktpersonen som anges i annonsen.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
Malmö stad Kontakt
Avdelningschef
Åsa Ollerstam Lundh asa.ollerstam@malmo.se 040-346357
