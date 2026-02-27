Enhetschef till hälso- och sjukvårdsenhet (HSL)
2026-02-27
Välkommen till Bergs kommun - Årets kommun 2024!
Hos oss bor två tredjedelar av befolkningen utanför våra tätorter, vi ser inte kommunens gleshet som ett hinder utan som en möjlighet! Här finns storslagen natur på nära håll, en stark entreprenörsanda och ett aktivt kultur- och föreningsliv. För den som vill ha stadens utbud och kommunikationer är Östersund endast ett stenkast bort. Den sydsamiska kulturen, rennäringen och språket är en viktig del av kommunens identitet.
Som arbetsgivare vilar all kommunal verksamhet på våra fem styrprinciper; tillsammans, mod, effektfullt, kommunikation och långsiktighet. Våra styrprinciper är framtagna för att vara vår kompass och vägledning, i att alltid främja tillit och en god organisationskultur med medborgaren i fokus.
På bergsliv.se har vi samlat inspirerande reportage om människor som bor i kommunen och fakta om våra tätorter. Välkommen att hitta ditt drömliv hos oss i Bergs kommun!
I Bergs kommun söker vi nu en ny kollega som vill vara en del av vård och omsorgs härliga chefsgäng. Om du gillar utveckling och förändringsarbete kommer du trivas tillsammans med oss! Hela Bergs kommun arbetar enligt en tillitsbaserad ledarskapsfilosofi, och vi har en gemensam målstruktur som omfattar kommunens samtliga verksamheter för att förankra våra mål i varje verksamhet och skapa delaktighet.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Hälso- och sjukvårdsenheten i Berg ansvarar för kommunal primärvård inom hemsjukvård och på våra särskilda boenden inom både äldreomsorg och LSS. Här verkar ca 20 sjuksköterskor och distriktssköterskor, som ingår i en central organisation och är uppdelade utifrån geografiska områden inom kommunen.
Bergs kommun har genomfört en större omorganisation där vi samlat Vård- och omsorg, Socialtjänst och Funktionsstöd (LSS) i en och samma avdelning - Vård- och socialavdelningen. Det här arbetet har genomförts för att skapa dom bästa förutsättningarna för våra chefer och deras verksamheter. En del i organisationsförändringen var att säkerställa hanterbara arbetsgrupper för våra enhetschefer, med maximalt 20-25 anställda för att kunna bedriva ett nära och tillitsskapande ledarskap. Din närmaste chef i den här rollen som HSL-chef blir därför avdelningschefen för Vård- och socialavdelningen, som i sin tur är direkt underställd kommundirektören och en del av kommunens ledningsgrupp.
I dina arbetsuppgifter ingår att utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, leda och fördela arbete, samt verka för utveckling och förbättring inom ansvarsområdet. Här ingår också att planera och hantera personalfrågor, systematiskt arbetsmiljöarbete samt ansvara för verksamhetens ekonomi, budgetarbete och resultatuppföljning. En viktig del i din roll är att främja engagemang, motivation och ett ömsesidigt förtroende hos dina medarbetare. En välfungerande och nära facklig samverkan är centralt för att uppnå detta, inte minst med våra representanter för Vårdförbundet.
I tjänsten ingår chefsberedskap kvällar och helger som du delar med de tio övriga enhetscheferna inom äldreomsorgen. Tillsammans med dessa chefer ingår du i avdelningens ledningsgrupp.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din ledarroll och som skapar engagemang genom att samarbeta och bygga goda relationer i ditt uppdrag.
Eftergymnasial utbildning inom hälso- och sjukvård eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig är ett krav. Du har erfarenhet av att arbeta med ekonomi-, personal- och arbetsmiljöfrågor. Legitimation som sjuksköterska är meriterande. Det är även meriterande med erfarenhet av att leda medarbetare utspridda på ett stort geografiskt område. Vi ser gärna att du har aktuell kunskap inom äldreomsorg samt någon form av ledarskapsutbildning. Erfarenhet av chefsuppdrag inom kommunal verksamhet och arbete i relevanta verksamhetssystem är också meriterande.
Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift, och du har B-körkort då detta krävs i arbetet. Berg är en samisk förvaltningskommun. Kunskaper inom sydsamisk kultur och språk är meriterande. Dina personliga egenskaper
Som person är du kommunikativ, tydlig och strukturerad i ditt ledarskap samt agerar utifrån tilltro till dina medarbetare. Du är snabblärd, lösningsfokuserad och har god överblick i komplicerade situationer. Vi ser också att är en nyfiken person som tycker om att arbeta där det finns möjligheter till påverkan, förändring och utveckling. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet utifrån dessa förmågor.
Vi erbjuder
Som enhetschef hos oss får du ett ömsesidigt utvecklande arbete, med stor möjlighet att påverka hur den framtida hälso- och sjukvården i Berg ska se ut. Möjlighet till friskvård, semesterväxling, pensionsväxling och kompetensutveckling i tjänsten finns. Distansarbete är möjligt till viss del enligt överenskommelse med din närmaste chef. Vi har även en förmånsportal med en rad olika erbjudanden, samt ett årligt friskvårdsbidrag.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Urval och kallelse till intervju sker löpande under annonseringstiden.
Varmt välkommen med din ansökan till oss i Bergs kommun, dina nya kollegor väntar på dig!
Kontaktinformation
Jonas Svärdstam, Socialchef, 068716212, jonas.svardstam@berg.se
Lena Backman, HR-konsult, +46 0687-16328, lena.backman@berg.se
