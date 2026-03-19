Enhetschef till hälso- och sjukvård Hisingen, område funktionsstöd
2026-03-19
Om jobbet
Vill du ha ett roligt chefsuppdrag där du ger - och får oändligt mycket tillbaka? Vi söker dig som vill vara med och bidra med ett bra ledarskap för att fortsätta att ha en hälso- och sjukvård av högsta kvalitet.
Du kommer att ingå i en ledningsgrupp tillsammans med nio enhetschefer, två kvalitetsutvecklare och verksamhetschef. Tillsammans tar ni ansvar för att driva och forma en kompetent och kostnadseffektiv verksamhet där samarbete, vårdkvalitet och patientsäkerhet är den gemensamma ambitionen.
Som enhetschef har du det operativa ansvaret för personal, ekonomi, verksamhet och arbetsmiljö. Dina medarbetare är legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. På ett positivt sätt tillvaratar och utvecklar du medarbetarnas kompetens och engagemang i skapandet av ett effektivt team. Att bidra till god samverkan inom förvaltningen och med övriga vårdgivare, är en av de viktigaste arbetsuppgifterna. För dig blir samverkan med enhetschefer inom förvaltningen för funktionsstöd en betydelsefull del i arbetet mot god vård.
Verksamheten står inför spännande utmaningar och hos oss får du en viktig roll som enhetschef där du påverkar och formar framtidens hälso- och sjukvård i Göteborgs Stad. Du som enhetschef kommer att få en chef som värdesätter att du vågar prova nya sätt, tar aktivt del i ledningsarbete för att utveckla den kommunala hälso- och sjukvården och ser samverkan som en viktig del i uppdraget.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Vi kommer att lägga stor vikt vid professionen då vi strävar efter en multidisciplinär ledningsgrupp. Du har erfarenhet som chef och vi ser gärna att du tidigare varit chef för sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller fysioterapeuter. Vidare ser vi att du har stort intresse för målgruppen och det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom funktionsstöd, habilitering eller psykiatri.
För att lyckas med uppdraget är det viktigt att du är trygg i dig själv, tydlig i din yrkesroll och agerar professionellt. Att bygga ett välfungerande team av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter ska vara en självklarhet och vi värdesätter att du är tydlig i din kommunikation samt har förmågan att sätta gränser när det behövs. För oss är det också viktigt att du som enhetschef har förmåga att skapa en gemensam vision för medarbetarna med inriktning mot utveckling av verksamheten och med fokus på dem vi är till för.
Intervjuer planeras till förmiddagarna 13/4 och 15/4 samt eftermiddagen 16/4. Välkommen med din ansökan!
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
- En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
- Trygg anställning
- Meningsfulla arbetsuppgifter
- Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
- Heltidsanställning med möjlighet till deltid
- Goda semestervillkor
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen.
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1274".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355)
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
Lena Rosell, Verksamhetschef lena.rosell@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3665778
