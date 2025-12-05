Enhetschef till gruppbostäder inom Enskede Årsta Vantör
Stockholms kommun / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2025-12-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du göra skillnad i Stockholmarnas vardag, och jobba i en spännande och växande stadsdel? Hos oss får du utvecklas och växa med uppgiften. Vi arbetar för att hitta nya innovativa arbetssätt för ett hälsosamt och meningsfullt åldrande. Till stöd för detta har vi ett innovationscentrum med framstående välfärdsteknik inom vård och omsorg. Tillsammans arbetar vi för att vara ett stadsdelsområde i en trygg stad att växa upp, leva och att åldras i.
Vill du kliva in i en viktig ledarroll där du får möjlighet att göra verklig skillnad, varje dag?
En av våra nuvarande enhetschefer går i pension i sommar och vi söker därför en trygg och utvecklingsinriktad ledare som vill fortsätta driva verksamheten framåt med oss, varmt välkommen med din ansökan!
Välkommen till oss
Gruppbostäder och servicebostäder LSS ingår i avdelningen Funktionshinder, Socialpsykiatrin och Äldreomsorg i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.
Verksamheten omfattar idag 16 bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS.
Hos oss arbetar vi för att varje brukare ska få det stöd, den omsorg och det bemötande som skapar förutsättningar för ett gott och meningsfullt liv. Vi är en verksamhet i utveckling där engagemang, samarbete och kvalitet står i fokus.
Som enhetschef kommer du ansvara för två gruppbostäder och du blir en del av områdets ledningsgrupp som består av en områdeschef och sju enhetschefer. Din arbetsplats kommer att vara vid de två enheter du ansvarar för, där du arbetar både operativt och strategiskt.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett stimulerande och meningsfullt uppdrag med starkt fokus på kvalitet, delaktighet och utveckling. Du blir en del av en ledningsgrupp med erfarna och engagerade kollegor där vi samarbetar, stöttar varandra och delar erfarenheter.
Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling, ledarskapsstöd och möjlighet att växa i din roll genom stadens ledarskapsprogram.
Vi tillämpar flextid, sommar- och vinterarbetstid. Vi har friskvårdsbidrag och som anställd så kan du ta del av förmånliga erbjudanden hos flera gymkedjor och simhallar.
Din roll
I rollen som enhetschef är du första linjens chef med ansvar för två gruppbostäder inom personkrets 2 och leder ett engagerat team på cirka 30 medarbetare. I arbetsgrupperna ingår även två stödpedagoger som är en viktig resurs i det pedagogiska arbetet på respektive enhet. Gruppbostäderna ligger på gångavstånd från varandra i Svedmyra, nära tunnelbanan.
Du leder verksamheten genom ett nära och närvarande ledarskap där du fördelar, handleder och följer upp arbetet. Ditt uppdrag är att säkerställa att verksamheten håller hög kvalitet, följer lagar och styrdokument samt utvecklar arbetssätt som stärker brukarnas delaktighet och självständighet.
I rollen ansvarar du för att enheterna bedrivs enligt gällande lagar, avtal och riktlinjer samt att uppdraget utförs i enlighet med LSS. Genom ett tydligt och målinriktat arbetssätt säkerställer du att beslutade mål och åtaganden uppnås. Du leder med ett tydligt och tillitsbaserat ledarskap där du skapar engagemang och delaktighet genom att vara närvarande och ge förtroende till dina medarbetare.
I ditt uppdrag ingår bland annat att:
Upprätta och följa upp budget samt säkerställa ekonomisk balans
Leda och utveckla personal genom dialog, uppföljning och kompetensutveckling
Säkerställa att kvalitetsledningssystem och arbetsmiljöarbete följs
Omvandla övergripande mål till konkreta aktiviteter och resultat
Samverka med brukare, anhöriga, beställare och externa aktörer
Aktivt bidra till verksamhetsområdets utveckling i samarbete med övriga enhetschefer och områdeschef
Som stöd i ditt arbete har du tillgång till personal- och ekonomistödfunktioner samt flera digitala system.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning, gärna sjuksköterska, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Flerårig dokumenterad erfarenhet av ledarskap med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar inom LSS
Lätt att sätta sig in i nya system och god digital kompetens
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Arbetar tidigare i en politiskt styrd organisation
Erfarenhet av att ha arbetat i Stockholms stad och dess system
Erfarenhet i Medvind
Som person är du en tydlig, kommunikativ och trygg ledare som trivs med att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska lyckas i sina uppdrag. Du är närvarande i verksamheten, bidrar med struktur och verkar för en hållbar, hälsosam och lugn arbetsmiljö. Med hög personlig mognad och självkännedom leder du med lyhördhet och engagemang, och skapar delaktighet, motivation och ansvarstagande i din grupp.Publiceringsdatum2025-12-05Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde från 15 maj 2026 eller enligt överenskommelse.
I denna rekrytering använder vi oss inte av personligt brev. Vi ber dig i stället att svara på urvalsfrågor i din ansökan, och ser att dina svar har en tydlig koppling till ditt CV. Svaren kommer att ligga till grund för vårt urval. Arbetspsykologiska tester kan komma att bli aktuella i denna rekrytering.
Urvalsprocess inklusive intervjuer kommer att påbörjas under vecka 4-5.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6208". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantör, Gruppbostäder & Servicebostäder LSS Kontakt
Angela Eklöf angela.eklof@stockholm.se 08-50814265 Jobbnummer
9629920