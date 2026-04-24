Enhetschef till Granskningsenheten
Enhetschef till Granskningsenheten
Är du en erfaren ledare som är bra på att bygga goda relationer och har erfarenhet av granskning av stödmedel? Då kan du vara den vi söker.
Vi på Tillväxtverket arbetar för hållbar utveckling och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Det gör vi genom att stärka företag och regioner. Vi erbjuder kunskap, nätverk och investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter i Sverige samt i Köpenhamn. Tillväxtverket är förvaltande myndighet för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Fonden för en rättvis omställning (FRO) och Interreg- Öresund -Kattegat- Skagerrak. Sedan juli 2025 är Tillväxtverket sektorsansvarig beredskapsmyndighet inom sektorn Industri, byggande och handel.
Om tjänsten
Vi söker nu en enhetschef till Granskningsenheten inom Rätts- och kontrollavdelningen. Rollen innebär att planera, utveckla och leda arbetet på enheten, både strategiskt och operativt. Som enhetschef ansvarar du för att enheten genomför en rättssäker, enhetlig och riskbaserad granskning av stödmedel. I uppdraget ingår också att driva utveckling och effektivisering av arbetssätt och metodik samt att ta till vara på de möjligheter som digitalisering kan medföra.
Som enhetschef kommer du att ha personalansvar för två gruppchefer och för ett antal av medarbetarna på enheten. Det innebär arbetsmiljöansvar och att du exempelvis håller årliga lönesamtal och löpande medarbetarsamtal med de personer som rapporterar direkt till dig. Du har vidare ansvar för enhetens ekonomi inom anvisad budget.
Du samarbetar aktivt med andra avdelningar, enheter och kompetenser inom Tillväxtverket med hela myndighetens mål i fokus. Som enhetschef ingår du i Rätts- och kontrollavdelningens ledningsgrupp och bidrar därigenom till att hela avdelningen når sina mål och fullgör sina uppdrag.
Granskningsenheten är en av Rätts- och kontrollavdelningens fyra enheter. Inom enheten kommer det att finnas två grupper som leds av varsin gruppchef. På enheten arbetar ca 40 personer på kontoren i Luleå, Östersund, Gävle, Stockholm, Örebro, Jönköping, Göteborg och Malmö. Ditt tjänsteställe är Stockholm eller Gävle, men resor till Tillväxtverkets andra kontor förekommer.
Vi söker dig som har:
Minst 4 års studier på universitet/högskola inom området ekonomi samt examen på magisternivå.
Flerårig aktuell chefserfarenhet med dokumenterat gott ledarskap
Flerårig erfarenhet från statlig myndighet av arbete med granskning och utbetalning av stödmedel
Mycket god kunskap och erfarenhet av arbete med Europeiska regionala utvecklingsfonden
Erfarenhet av arbete för att förbereda, genomföra och följa upp revision av verksamhet, främst från EU-kommissionen och Statskontoret
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande kunskaper erfarenheter:
Erfarenhet av förändringsarbete och av att utveckla verksamhet och arbetsformer
Erfarenhet av att leda andra chefer samt medarbetare som arbetar med granskning av stödmedel
Erfarenhet av att leda både chefer och medarbetare på distans
Som person söker vi dig som har god förmåga att skapa välfungerande samarbeten och arbetssätt. Du är drivande och lösningsorienterad med myndighetens uppdrag och mål i fokus. I rollen är det viktigt att ha helhetsperspektiv och god förmåga att prioritera. Du är trygg och stabil i din roll som chef, har hög integritet samt är väl förtrogen med den statliga värdegrunden. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarförmåga.
Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetare- och chefspolicy som
uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare. Vi förutsätter att du delar vår värdegrund om god förvaltningskultur och antikorruption.
Anställningsform och sista ansökningsdag
Anställningen är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdag är 2026-05-15. Diarienummer: Ä 2026-921
Mer information och kontakt
För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta rättschefen Tove Kockum, avdelningschef Rätts- och kontrollavdelningen, tfn 08-681 93 44. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Katarina Holm, HR-partner, tfn 08-681 97 19. Fackliga företrädare är för ST: kontaktperson, Robert Berggren, e-post mailto:st@tillvaxtverket.se
och för Saco: kontaktperson, Susanna Lindbom, e-post mailto:saco@tillvaxtverket.se
. Båda nås per telefon via växelnummer 08-681 91 00. Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.
Vi sitter centralt i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet.
Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.
Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!
I denna rekrytering har Tillväxtverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Så ansöker du
(org.nr 202100-6149)
