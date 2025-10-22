Enhetschef till GD-stöd och verksamhetsstyrning
Statens Fastighetsverk
2025-10-22
Det är på regeringens uppdrag som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter - däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.
Som medarbetare är vi stolta över att vara anställda på en myndighet, arbeta utifrån den statliga värdegrunden och få bidra till en positiv samhällsutveckling.
Din roll
Vill du leda GD-stöd och verksamhetsstyrning med ansvar för bland annat verksamhetsplanering, uppföljning, samordning av processer och ledningssystem samt stöd till SFV:s ledning? Då kan vi erbjuda dig ett utmanande och varierande arbete i en ledande befattning tillsammans med kunniga kollegor.
Som enhetschef ansvarar du för myndighetens ledningsprocess, risk- och compliance, årsredovisning, och samordning av myndighetens arbete avseende verksamhetsplanering, intern styrning och kontroll, oegentligheter samt hållbarhetsarbete. Du ansvarar även för stöd till generaldirektören och övriga ledningen samt för kontakterna med Finansdepartementet. Enheten samordnar även myndighetens internationella engagemang och ledningens överläggningar med andra myndigheter. Eventuellt kan andra arbetsuppgifter tillkomma som ligger inom andra delar av Finansstaben.
I din roll arbetar du nära myndighetens ledning med generaldirektör, överdirektör och ledningsgrupp. Enheten ingår i Finansstaben och du rapporterar till finansdirektören. I rollen har du ett nära samarbete i stabens ledningsgrupp med chefskollegorna på Inköpsenheten och Ekonomienheten. Denna enhetschefsroll har också genom enhetens uppdrag en central roll gentemot övriga myndighetens avdelningar och enheter.
Din profil
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom relevant område
• Flerårig chefserfarenhet där du uppnått goda resultat
• Flera års erfarenhet av att arbeta med styrningsfrågor på statlig myndighet
• Erfarenhet av att ansvara för verksamhetsplanering, uppföljning, processer och ledningssystem
• Erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling och förändringsarbete
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbete med intern styrning och kontroll
• Erfarenhet av ledningsgruppsarbete och att leda utvecklingsprojekt
• Goda kunskaper om styrning och ledning inom offentlig sektor
Personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har förmåga till helhetssyn, leder mot resultat utifrån beslutade mål och lagda tidsplaner. Du ser delaktighet och involvering som en framgångsfaktor i ditt ledarskap. Du är strukturerad, trygg i din roll och har gott omdöme. Du har förmåga att skapa och bibehålla goda relationer. Vidare har du en mycket god muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga.
Så söker du tjänsten
För att söka tjänsten ber vi dig bifoga ditt CV och besvara ett antal urvalsfrågor som utgår från kravprofilen. Vid första urvalet kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef för att skicka in din ansökan.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef, finansdirektör Mats Wikström tfn 010-478 70 00. För frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-partner Jennie Evsäter tfn 010-478 70 00.
Fackliga representanter för Saco, Seko och OFR/S nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Mer information
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med provanställning på 6 månader. SFV tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden.
Placering: Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Möjlighet till distansarbete: Det finns möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans.
Innan ett beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och i vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Statens fastighetsverk verkar inom branscher som är exponerade mot olika risker för oegentligheter, i förbyggande syfte förekommer därför tjänster där lämplighetsprövning genomförs.
Jobba hos oss
På SFV arbetar vi på medborgarnas uppdrag, med utgångspunkt i den statliga värdegrunden och utifrån vår medarbetarbetarpolicy. Medarbetare på SFV har god förståelse för SFV:s uppdrag och mål, tar ansvar och samarbetar. Våra chefer leder vårt arbete genom att ha helhetssyn, leda mot resultat samt skapa delaktighet och involvering.
Ta del av vår medarbetarpolicy och hur det är att jobba hos oss på Jobba hos oss | SFV.
Välkommen till oss! Ersättning
