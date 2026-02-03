Enhetschef till Gatudrift i Upplands Väsby
2026-02-03
Vill du leda ett viktigt samhällsuppdrag och vara med och utveckla kommunens offentliga miljöer? Vi söker nu en drivande och närvarande Enhetschef till Gatuenheten, med ansvar för drift, underhåll och skötsel av våra gator och lekplatser som bedrivs i egen regi inom kommunen.
Vi erbjuder dig
Vi är stolta över gata/park-driftens medarbetare som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv. Du kommer att vara med och utveckla kommunens hållbarhet och livskraft. Vi är en positiv och handlingskraftig grupp som drivs av att leverera en förstklassig service till våra medborgare och besökare i kommunen. Nu kan just du få en spännande möjlighet till att vara med och göra vår kommun ännu bättre
Gatuenheten ansvarar för drift, skötsel och utveckling av kommunens gator och trafikerade miljöer. Vi arbetar året runt för att skapa trygga, framkomliga och välfungerande offentliga ytor för både invånare och besökare. Vårt uppdrag omfattar bland annat underhåll av gator, gång- och cykelvägar, vägskyltar, lekplatser och övrig infrastruktur som utgör grunden för ett hållbart och tillgängligt samhälle. Hos oss arbetar du nära verksamheten tillsammans med ett engagerat team som varje dag bidrar till att Upplands Väsby är en ren, trygg och trivsam kommun att leva och vistas i.Om tjänsten
Som enhetschef har du ett övergripande ansvar för att leda, utveckla och följa upp Parkenhetens verksamhet. Du ansvarar för ett team om ca: 10 medarbetare som arbetar praktiskt med skötsel och drift av kommunens gator och lekplatser. Du ett övergripande ansvar för:
• Planering, drift och underhåll av kommunens gator, gång- och cykelvägar, lekplatser och vägskyltar.
• Budgetarbete, där du ansvarar för enhetens driftsbudget och säkerställer en ekonomiskt hållbar verksamhet.
• Personal- och arbetsmiljöansvar, inklusive planering, uppföljning och utveckling av medarbetare.
• Verksamhetsutveckling, där du tillsammans med dina medarbetare arbetar strukturerat för att säkerställa kvalitet, service och långsiktighet.
• Hög närvaro i verksamheten, där du leder nära, följer upp arbetet på plats och säkerställer att arbetsuppgifter utförs på ett tryggt och effektivt sätt.
• Att agera snabbt när behov uppstår och hantera ärenden som kräver prioritering och tydliga beslut.
I rollen samarbetar du med interna och externa aktörer för att skapa trygga och välfungerande miljöer för kommunens invånare och besökare.
Är du den vi söker:
Du har:
• Minst 3 års dokumenterad erfarenhet som chef med personal-, ekonomi- och budgetansvar.
• Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av teknisk förvaltning gärna inom drift, teknisk verksamhet, gata/park eller liknande områden.
• Förmåga att prioritera, fatta beslut och arbeta strukturerat även när tempot är högt.
• Körkort, lägst B.
• Goda kunskaper i svenska tal och skrift.
Som person är du:
• Serviceinriktad och hänsynstagande med ett professionellt bemötande både internt och externt.
• Strukturerad och lösningsorienterad, med öga för kvalitet och ordning.
• Kommunikativ, tydlig och lyhörd i ditt ledarskap.
• En person som trivs med hög närvaro i verksamheten, nära medarbetarna och den dagliga driften.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunens-arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/mot-vara-medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/41". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Mikael Gustafsson 0851802592 Jobbnummer
9721611