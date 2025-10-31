Enhetschef till Framtidens hus Järva stadsdelsförvaltning
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Välkommen till Järva, ett stadsdelsområde med ung befolkning med bakgrund i många olika kulturer.
En av våra viktiga satsningar är att ta vara på ungas idéer och engagemang. Nu ska vi öppna ytterligare en verksamhet för 16-19 åringar, med fokus på att bygga framtidstro. Vi söker dig som vill leda arbetet för befintliga Framtidens Hus i Rinkeby och Husby samt vara med och utveckla en ny verksamhet från grunden i Tensta.
Enheten för Framtidens hus ingår i området arbete och studier samt medborgarservice, som är en del av avdelningen främjande förebyggande sociala insatser. Enheten består av ca 20 medarbetare samt tre gruppledare som tillsammans med dig, kommer bidra till enhetens utveckling. Verksamheterna Framtidens hus har öppet alla dagar i veckan året om.
Vi erbjuder
Hos oss har vi ett stort fokus på invånarna i Järva. Vi erbjuder dig:
en utvecklande och spännande roll i en tid av förändring
delaktighet och inflytande på arbetsplatsen och ledningsgruppen
chefsintroduktion och kontinuerlig kompetensutveckling
riskvårdsbidrag och andra förmåner. Läs gärna mer om Stockholms stads förmåner: Förmåner för medarbetare - Stockholms stad
Din roll
Som enhetschef är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att leda, följa upp och utveckla arbetet inom den nya enheten. Tillsammans med ungdomar och medarbetare är ditt uppdrag att utveckla en främjande och aktivitetsorienterad verksamhet för ungdomar 16-19 år, som bor i Järva stadsdelsförvaltning.
Som enhetschef har du ansvar för enhetens verksamhet, budget och personal. Du arbetar utifrån politiskt uppsatta mål och säkerställer att verksamheten håller en god kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse. Med ditt coachande ledarskap driver, organiserar och skapar du förutsättningar för utvecklingsarbete inom enheten. Du ansvarar för att direkt underställda medarbetare har rätt förutsättningar och tillräcklig kompetens för sina uppdrag. I uppdraget ingår bland att hålla i medarbetarsamtal, lönesamtal samt att planera och genomföra arbetsplatsträffar (APT). Du ingår i områdets ledningsgrupp med fyra andra enhetschefer och rapporterar direkt till områdeschef.
Förutom budget-, personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar innefattar rollen även:
att utveckla enhetens arbetssätt
att utveckla en systematisk uppföljning av verksamheten
att utveckla ett samarbete med relevanta aktörer såsom andra enheter inom förvaltningen, andra förvaltningar i staden, gymnasieskolor och polisen
att företräda verksamheten både internt och externt
i din roll ingår även att vara chef i beredskap tillsammans med avdelningens chefer
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig med:
Akademisk utbildning som socionom/beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivare bedömer som likvärdig
Flerårig erfarenhet av ledande position
Erfarenhet av att leda och samverka utifrån politiskt fattade beslut
Erfarenhet av utvecklingsarbete
Flerårig erfarenhet av arbete med ungdomar
Goda kunskaper i det svenska språket och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har
Erfarenhet av chefsroll med personalansvar
Erfarenhet av arbete i ett ytterstadsområde
Erfarenhet av samverkan med arbetsmarknasförvaltningen samt/eller utbildningsförvaltningen.
Ledarskapsutbildning
Kunskaper om normmedvetet förhållningssätt
Stockholms stad har en chefsprofil och vi kommer lägga vikt vid följande kompetenser i rekryteringen:
Mål- och resultatorienterad: Arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål-och resultat tänkande i prioriteringar, planering och agerande.
Utvecklingsinriktad: Är proaktiv och drivande i utvecklingsarbete. Främjar nytänkande och mångfald. Engagerar och arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling och utvecklar sitt eget ledarskap.
Samarbetsförmåga: Bidrar till ett gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. Relaterar och kommunicerar med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.
Tydlig: Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer och följer upp att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.
Helhetssyn: Förmåga att se helheten och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll och ditt uppdrag och ser samtidigt hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.
Din ansökan
I rekryteringen kommer fokuserar vi på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Intervjuer kan eventuellt komma att genomföras löpande under ansökningstiden och arbetspsykologiska tester kan komma att användas.
Tillsättning av tjänsten sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
