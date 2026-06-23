Enhetschef till Förebyggande och hälsofrämjande enheten
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Kramfors Visa alla sjukvårdschefsjobb i Kramfors
2026-06-23
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen i Kramfors
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Vill du vara med från start och forma en helt ny verksamhet som gör verklig skillnad för människors liv och hälsa? Nu söker vi en enhetschef till vår nya förebyggande och hälsofrämjande enhet, en nyckelroll i Kramfors kommuns välfärdsomställning.
Som enhetschef får du ett unikt och strategiskt uppdrag: att leda, bygga upp och utveckla kommunens samlade arbete inom förebyggande och hälsofrämjande insatser.
Enheten ansvarar för att leda, samordna och utveckla arbetet med att skapa tidiga, tillgängliga och kunskapsbaserade insatser för invånarna. Du skapar struktur, arbetssätt och samverkan som gör att vi når rätt invånare i rätt tid och därigenom stärker hälsa, självständighet och livskvalitet.
Du leder en bred och kompetent arbetsgrupp med olika professioner, inklusive kommunens demensteam, som tillsammans arbetar förebyggande, rehabiliterande och hälsofrämjande i nära samverkan med målgruppen.
Tjänsten tillsätts utifrån överenskommelse och erforderliga beslut.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Det här är en roll för dig som vill driva utveckling och förändring i praktiken. Du får vara med från början och bygga upp en verksamhet som gör skillnad, både för invånare och för framtidens välfärd.
Arbetet startar inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård, med fokus på tidiga, uppsökande och hälsofrämjande insatser. På sikt kommer enheten att utvecklas och omfatta även funktionsstöd och individ- och familjeomsorg. Den hälsofrämjande- och förebyggande enheten kommer inledningsvis organisatoriskt placeras inom äldreomsorgen.
För att lyckas behöver vi arbeta tillsammans. I rollen som enhetschef är samverkan en central del av uppdraget, både internt och externt. Du kommer att:
• utveckla samarbete mellan olika verksamheter inom kommunen
• bygga starka relationer med civilsamhälle, föreningar och näringsliv
• arbeta i nära dialog med invånare och målgrupper för att skapa relevanta och träffsäkra insatser
Arbetet bedrivs i samskapande, där invånarnas behov och perspektiv är en självklar utgångspunkt.
Uppdraget är en viktig del av de stora förändringar som pågår inom välfärden. Du driver utvecklingen i linje med nya socialtjänstlagen och omställningen till god och nära vård. Det innebär att du tänker nytt, utmanar traditionella arbetssätt och bidrar till att flytta fokus från reaktiva insatser till ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt.Kvalifikationer
Vi erbjuder ett spännande och utmanande uppdrag och söker dig som har en högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du har tidigare dokumenterad chefserfarenhet och det är meriterande om du även har utbildning inom chefs- och ledarskap. Erfarenhet från hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst samt kunskap om arbete i en politiskt styrd organisation ses som en fördel. Du har god kommunikativ förmåga, uttrycker dig väl i tal och skrift, har god datavana och behärskar svenska språket väl samt B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är en engagerad och modig ledare med driv att utveckla verksamhet i förändring. Du skapar delaktighet, bygger tillit och inspirerar andra att arbeta mot gemensamma mål.
Hos oss får du möjlighet att vara med och positionera Kramfors i framkant inom förebyggande och hälsofrämjande arbete och bidra till att skapa livskraft i hela vår kommun.
Det är meriterande om du har erfarenhet av utvecklingsarbete kopplat till välfärdsomställning, samverkan med civilsamhälle eller arbete med målgrupper i behov av tidiga insatser från socialtjänst och/eller hälso- och sjukvård.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-02 Tjänsten tillsätts utifrån överenskommelse och erforderliga beslut.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332330". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors Kommun
(org.nr 212000-2429)
872 80 KRAMFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Kontakt
Vision
Pelle Anderzon Pelle.Anderzon@kramfors.se 0612-80124 Jobbnummer
9974647