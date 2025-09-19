Enhetschef till Folktandvården Timrå/Alnön
Region Västernorrland / Sjukvårdschefsjobb / Sundsvall Visa alla sjukvårdschefsjobb i Sundsvall
2025-09-19
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Allmäntandvården i Medelpad är ett av tre verksamhetsområden inom Folktandvården Västernorrland. Uppdraget består av att bedriva planerad och akut tandvård för barn och vuxna. På klinikerna finns yrkesgrupperna tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och klinikadministratör. Folktandvården arbetar med moderna arbetssätt och ny teknik. Vi strävar efter ett teambaserat arbetssätt där du får möjlighet att arbeta tillsammans med engagerade kollegor och medarbetare som ständigt har ambitionen att utveckla tandvården för våra patienter.
Vi söker dig som vill leda två enheter i verksamhetsområdet Medelpad som består av klinikerna i Timrå och Alnö, totalt ca 17 medarbetare. De övriga klinikerna i verksamhetsområdet är Centrum Sundsvall, Nacksta, Kvissleby, Matfors och Ånge. Arbetsklimatet i verksamheten präglas av ett positivt, inspirerande och gott samarbete på och mellan arbetsplatserna. Utbildning, utveckling och god arbetsmiljö är ledord hos oss.
Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen. Chefsförordnandet är på heltid och tidsbegränsat till fyra år med möjlighet till förlängning. Regionens ledarskapspolicy är ett riktmärke. Som chef i Region Västernorrland företräder du arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod.
Enhetschef till Folktandvården Timrå/AlnönPubliceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Du ingår i den lokala ledningsgruppen för Medelpad tillsammans med övriga tre enhetschefer under ledning av verksamhetschef. Som enhetschef förväntas du:
Ansvara över enhetens ekonomi, personal, verksamhet, arbetsmiljö och kvalitetsfrågor
Leda, samordna, besluta och utveckla verksamheten i enlighet med verksamhetens övergripande uppdrag och mål
Åstadkomma resultat som bygger på medarbetarnas medverkan och delaktighet
I dialog med närmaste chef kontinuerligt återkoppla verksamhetens utveckling. Aktivt bidra till patientnytta, effektiviseringar och kvalitetsförbättringar
Utveckla och behålla ett öppet, kreativt och förtroendefullt arbetsklimat · Ge kontinuerligt stöd och återkoppling till medarbetarna
Främja samarbete, ta ansvar inom och utanför klinikens gränser för att bidra till att Folktandvårdens resurser används på bästa sätt
Initierar och driver förändrings- och förbättringsarbete inom din enhet och i samverkan över klinikgränserna
Vi erbjuder dig:
Ett utvecklat introduktions- och handledningsprogram för att du redan från första dag ska känna dig omhändertagen och som en i laget.
Ett utvecklande och viktigt uppdrag där du bidrar till tandvården som samhällsfunktion
Chefs- och ledarutveckling efter dina individuella behov
Väl förankrade värdegrunder
Friskvårdsbidrag
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning
Har flera års erfarenhet av kliniskt arbete inom tandvård
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har en akademisk utbildning
Har en tandvårdsutbildning
Har erfarenhet av ledarskap
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Lojal
Ledarskap
Tydlig
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "50:2025:043". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Mats Ellner +4661180030 Jobbnummer
9516471