Enhetschef till Folktandvården, Kiruna
Region Norrbotten
Folktandvården i område "Mitt" består av klinikerna Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Älvsbyn. Vi arbetar för en frisk mun i alla åldrar och våra värdeord " hälsa, omtanke, och service" genomsyrar vårt dagliga arbete. Hos oss blir du en del av en verksamhet med engagerade medarbetare och chefer som tillsammans driver utveckling och skapar förutsättningar för en hållbar och kvalitativ tandvård.
Vi sökerVi söker en engagerad och drivande person som vill vara med och utveckla verksamheten framåt. Erfarenhet eller utbildning inom tandvård är meriterande, liksom tidigare arbete i chefs- eller arbetsledande roller. Tjänsten erbjuder möjlighet att leda ett kompetent och engagerat team och bidra till att forma framtidens tandvård i Kiruna.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga kompetenser. Som person är du engagerad och strukturerad med förmåga att skapa stabilitet, arbetsglädje och utveckling i verksamheten. Du är tydlig och kommunikativ och trivs med att skapa ordning och förutsägbarhet i arbetet. Du lyssnar in och visar omtanke, samtidigt som du kan fatta beslut när det behövs. Du samarbetar gärna med andra, är lojal mot gemensamma mål och verksamheten samt bidrar till en trygg och tillitsfull arbetsmiljö.
Det här får du arbeta med
Som enhetschef för Folktandvården i Kiruna har du ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi och medarbetare. Du ingår i ledningsgruppen för basenhet Mitt tillsammans med verksamhetschef och sex enhetschefskollegor från klinikerna i Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Jokkmokk och Älvsbyn. I denna grupp får du stöd, delar erfarenheter och samarbetar kring gemensamma frågor, samtidigt som ni tillsammans bidrar till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse.
I din roll leder, organiserar och utvecklar du verksamheten vid kliniken i Kiruna. Du ansvarar för arbetsmiljö, personal och verksamhetsresultat samt skapar förutsättningar för ett gott samarbete och ett öppet, förtroendefullt arbetsklimat. Du arbetar nära dina medarbetare i det dagliga arbetet och driver utvecklingen framåt i linje med Region Norrbottens verksamhetsmodell, med fokus på ständiga förbättringar och effektiva arbetssätt.
En viktig aspekt i din roll är att samordna, inspirera och "visa väg". Du ansvarar för att enheten bedrivs med god kvalitet och på ett kostnadsmedvetet sätt. Region Norrbotten erbjuder dig ett utmanande jobb i en dynamisk arbetsmiljö. Genom kompetensutveckling, professionella nätverk och andra verktyg ska du i ditt uppdrag kunna känna trygghet och utvecklingsmöjligheter.
Du rapporterar till verksamhetschefen som leder med tillit och skapar goda förutsättningar för dig att lyckas i ditt uppdrag. Här får du frihet under ansvar, samtidigt som du har ett nära och engagerat stöd. Som chef ska du känna dig trygg, stöttad och ha tillgång till både verksamhetschefens och chefskollegornas erfarenhet och kompetens. Tillsammans skapar ni en ledningskultur som präglas av samarbete, öppenhet och utveckling.
Det här erbjuder vi dig
• Ett spännande och utvecklande jobb i en dynamisk arbetsmiljö.
• Tillgång till erfarna och engagerade kollegor
• Strukturerad introduktion
• Möjlighet till kompetensutveckling genom Regionens ledarskapsprogram
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en heltidstjänst tillsvidare, arbetstid dagtid måndag till fredag. Du anställs med ett tidsbegränsat chefsförordnande med en anställning i din grundprofession. Tillträde enligt överenskommelse.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Verksamhetschef Basenheten Mitt
Charlotta Hannu-Holmbom Charlotta.hannu-holmbom@norrbotten.se 072-518 05 16 Jobbnummer
9762128