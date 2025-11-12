Enhetschef till Folkhälsa och områdesarbete
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att främja kulturlivet och skapa förutsättningar för en mångsidig kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet. Utgångspunkten är människors behov av gemenskap, stimulans och skapande. Verksamheten är en grund för engagemang, inflytande och ett levande samhälle - med särskilt fokus på barn och unga.
Kultur- och fritidsförvaltningen består av två verksamhetsområden: Idrott, fritid och folkhälsa samt Bibliotek, museum och kultur. Varje område har fyra enheter. Dessutom finns enheten Verksamhetsstöd med funktioner som ekonomi, kommunikation och nämndadministration.
Den aktuella tjänsten som enhetschef tillhör verksamheten Idrott, fritid och folkhälsa och enheten Folkhälsa och områdesarbete.
Vid enheten arbetar cirka femton engagerade medarbetare som kombinerar strategiskt och operativt arbete för att stärka den sociala hållbarheten i Mölndal. Enheten verkar för ett tryggt och inkluderande samhälle - fritt från våld, diskriminering och exkludering - och för en jämlik hälsa och ett stärkt demokratiskt deltagande. Arbetet sker i nära samverkan med andra aktörer inom staden och externt, både lokalt och övergripande. Utöver de tillsvidareanställda finns även projekt- och timanställda, exempelvis trygghetsvärdar och unga kommunutvecklare.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för verksamhet, ekonomi och personal. Du leder arbetet i linje med nämndens och förvaltningens mål och följer upp verksamheten utifrån uppsatta indikatorer. Budgetarbete, styrning och rapportering är naturliga delar av uppdraget.
Du leder och koordinerar enhetens verksamheter, projekt och aktiviteter ofta i samverkan med andra enheter, förvaltningar och externa parter. I rollen ingår att följa upp och rapportera till nämnder, utskott och styrgrupper samt att representera förvaltningen i olika nätverk. Du bidrar också till omvärldsbevakning, kunskapsspridning och kompetensutveckling inom området.
Som enhetschef ingår du i ledningsgruppen för Idrott, fritid och folkhälsa och i förvaltningens chefsgrupp.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning, exempelvis socionom, folkhälsovetare eller motsvarande. Du har god och forskningsbaserad kunskap inom samhällsarbete, folkhälsa, social hållbarhet eller rättighetsbaserat arbete.
Du har erfarenhet som chef med ansvar för budget, personal och verksamhetsplanering samt vana att följa upp och redovisa resultat. Erfarenhet från kommunal eller politiskt styrd organisation är meriterande, liksom erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete inom socialt förebyggande eller främjande arbete.
Som ledare är du tydlig, tillitsfull och inkluderande. Du skapar engagemang, motiverar andra och tar vara på medarbetares kompetens. Du ser helheten, kombinerar strategiskt och operativt arbete och planerar metodiskt utifrån analyser av nuläget.
Du är kommunikativ och anpassar din stil efter målgrupp och situation. Du är trygg i ditt beslutsfattande, arbetar strukturerat och har förmåga att skapa en god arbetsmiljö med fokus på trygghet och trivsel.
Vi söker dig som är samarbetsinriktad, professionell och serviceorienterad, men också självständig och administrativt skicklig. Erfarenhet av digitala system är en fördel. B-körkort är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder Ett meningsfullt och utvecklande arbete i en organisation som ständigt strävar efter förbättring, innovation och samverkan.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
